38 niños del hogar Las Tías dejarán de ir a la escuela si no reciben útiles y uniformes LOCALES

Un total de 38 de edad escolar que se encuentran albergados en el Hogar Las Tias de Presidente Franco, pero no tienen los uniformes y útiles escolares para comenzar las clases el próximo 23 de febrero, según los encargados de esta casa, por lo que comenzaron a pedir a las personas solidarias para donar cualquier tipo de material. La casa de los menores desprotegidos por los padres biológicos, no recibe apoyo de las autoridades, solo sobrevive gracias a la buena voluntad de la gente.

Los encargados de la casa hogar Las Tías, apelan a las donaciones para enviar nuevamente a los 38 niños, más adolescentes a la escuela desde el jueves de la próxima semana. Años anteriores, en esta época ya tenían uniformes y materiales para comenzar las actividades escolares, pero esta vez aún no recibieron las donaciones, por lo que comenzaron a preocuparse y solicitan el apoyo de la ciudadanía en general para ayudar a los niños que fueron abandonados por sus padres.

“Se requiere de la ayuda solidaria de la ciudadanía en general, ya que los niños no cuentan con útiles escolares. Las clases se prevén iniciar el próximo jueves 23 de febrero, es por eso que estamos preocupados” indicó Cristina Brítez, una de las encargadas del hogar.

Benitez asegura que necesitan de casi todos los útiles y los uniformes, pero asegura que los materiales más básicos son los más esperan en estos momentos, como lápices de papel, lápices de colores, sacapuntas, bolígrafos (negro y azul), plasticola, isocola, tijeritas, toallitas, cuadernos doble rayas, cuadernos universitarios, mochilas, medias blancas para niñas y negras para varones, calzados negro, pantalones azul. polleras azul y camisas blancas. La encargada del hogar manifestó que la casa de los niños no recibe fondos de las instituciones del Estado para solventar los gastos de los niños que son dejados en el lugar por orden judicial. Dijo que están realizando una maratónica actividad para recolectar los útiles escolares y los uniformes para los chicos. “ Te imaginarás enviar 38 niños a la escuela, muchas veces en nuestra casa tenemos uno o dos y nos cuesta, pero nosotros debemos preparar y enviar a esa cantidad con sus útiles y rapas adecuadas a la escuela, no es fácil, pero vamos a lograr, como siempre lo hacemos”, indicó.

Los interesados pueden contactar con Cristina Brítez al (0983) 505 850, y visitar la fan page “Fundación Las Tías”.