700 familias esteñas revalidan beneficio del Programa Tekoporâ NACIONALES

Unas 700 familias suscribieron sus actas de compromiso con la Secretaría de Acción Social (SAS), en el marco del Programa Tekoporã. Funcionarios de la SAS apoyados por empleados de la división de Desarrollo Social de la comuna esteña realizaron la actualización de datos de los beneficiarios que recibirán este importante complemento en Ciudad del Este. Todo el proceso se cumple mediante la gestión de la intendente Sandra Zacarías ante el presidente de la República Horacio Cartes.

Además del programa Tekoporâ otros programas sociales dirigidos a personas con discapacidad y a personas de la tercera edad también fueron implementados en la región. La jefa comunal agradeció al Presidente de la República por implementar el programa Tekoporâ de la Secretaría de Acción Social en Ciudad del Este.

“Gracias a la voluntad política y sensibilidad social y humana del Presidente Horacio Cartes, se pudo llegar a las familias más vulnerables de Ciudad del Este, ellos también necesitaban de este apoyo, hoy es realidad, vamos a seguir gestionando para que este beneficio llegue aún a más familias sin distinción alguna, sin gestores que engañan a los más humildes para sacarles lo poco que no tienen, seguiremos trabajando con acciones, no solo con palabras”, aseveró.

A su vez el Jorge Castillo de la Secretaría de Acción Social informó que vinieron a realizar tres trabajos específicamente en Ciudad del Este. “Vinimos para hacer tres trabajos al mismo tiempo, uno es la actualización de datos, porque hay muchas familias que migraron a otras ciudades, hay familias que están para cobrar y no cobraron, por lo que estamos queriendo ubicarlas, así también la firma de un acta de compromiso donde las familias también se comprometen a cumplir ciertos requisitos del programa y por último estamos solicitando la fotocopia de cédula para que las personas puedan cobrar a través de una tarjeta de débito”, explicó.

Además expresó “quiero hacer también un llamado a las personas que el dinero está depositado pero que por algún motivo no pasaron a retirar, son unas 72 personas a quiénes no estamos pudiendo localizar, por lo que pedimos que se acerquen hasta el municipio para hacer los pasos correspondientes y poder cobrar”.

En otro momento el funcionario de la SAS destacó la gran labor de la municipalidad de Ciudad del Este para la inclusión de más de 700 familias al programa Tekoporâ. “De hecho que la buena gestión de las autoridades locales permitieron que podamos alcanzar a más de 700 familias, tenemos que resaltar la buena predisposición de la intendenta de Ciudad del Este, que gracias a eso tenemos esta gran convocatoria y todas las comodidades para trabajar, para el éxito de este programa dependemos a las autoridades locales”, culminó el funcionario de la Secretaría de Acción Social.