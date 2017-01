Abogado de Asunción asume querella contra libanés que torturó a su hijastro JUDICIALES

Un estudio jurídico de la capital del país asumió la querella adhesiva contra el libanés Ali Founi luego que sorpresivamente le fuera revocado el poder al abogado Rolando Cáceres, que había anunciado que pediría el cambio de calificación de la causa a tentativa de homicidio. Se rumoreó que la Comunidad Arabe habría presionado y contratado a los abogados de Asunción para minimizar la causa, pero el letrado encargado del caso negó cualquier contacto con los árabes y adelantó que la intención es que el torturador quede “adentro”.

El abogado Cristhian Tuma, del estudio jurídico Tuma & Asociados, vino a Ciudad del Este ayer como querellante contra el libanés Ali Imad Fouani (25), actualmente recluido en la Penitenciaría Regional de CDE por someter a crueles sesiones de tortura a su hijastro de 1 año 4 meses. La presencia del Tuma como representante del padre biológico de la víctima causó sorpresa luego que el abogado Rolando Cáceres se haya presentado como tal el día martes, incluso anunciando que se presentó el pedido de cambio de calificación de la causa de lesión grave a tentativa de homicidio.

Tuma mencionó que desde finales de diciembre estaban asistiendo gratuitamente al padre biológico del niño torturado y que vino a CDE para pedir en el hospital un informe sobre las cirugías a las que fue sometido el pequeño, así como todos los tratamientos que deberá seguir para recuperarse.

La idea es utilizar toda esa información como anticipo jurisdiccional de pruebas y presentar durante un eventual juicio oral contra Fouani. Sobre los rumores que mencionaban que fue contratado por la Comu-nidad Arabe de CDE para tratar de minimizar el caso e intentar conseguir la menor pena posible para Fouani, dijo que eso era un disparate. “Queremos que Ali vaya adentro”, sostuvo. Agregó que la madre del niño torturado también debe ser procesada como coautora del hecho, porque no hizo nada para defender al pequeño y lo expuso a las torturas. Por último indicó que la causa se encuadra como lesión grave y no como tentativa de homicidio, porque si la intención de Foauni y la madre era matar al niño no lo habrían llevado al hospital para ser asistido.