Acevedo dará entrada a proyecto de enmienda constitucional POLITICA

Cartistas, luguistas y llanistas presentarían el nuevo proyecto de enmienda constitucional, para introducir la figura de la reelección presidencial a la Carta Magna, en unos 15 días más. El presidente del Parlamento daría entrada al documento y dejaría a consideración del pleno su tratamiento.

Ayer se reunieron los líderes de bancada de la Cámara Alta, para elaborar el orden del día de la primera sesión ordinaria del año prevista para este jueves. Luego del encuentro, el titular del Congreso Robert Acevedo quedó reunido con sus colegas de izquierda, Sixto Pereira y Fernando Lugo. Uno de los temas abordados fue el proyecto de enmienda, según refirió el liberal en conferencia de prensa.

“Hablaron de un proyecto nuevo, distinto, que no tiene nada que ver con el tratado el 25 de agosto pasado. No tienen fecha para presentación, tampoco tienen apuro pero esperarían unos 15 días”, indicó Acevedo. Consultado qué contenía el nuevo documento, el senador manifestó que no consultó las modificaciones introducidas.

El parlamentario sostuvo que la enmienda sería presentada por doce legisladores de diversos partidos políticos. Acevedo afirmó que daría entrada al pedido y luego dejaría en manos del pleno la decisión de tratar o no. La sesión en el Senado se reanuda este jueves y entre los puntos a ser tratados figuran el reconocimiento al músico Quemil Yambay, la toma de juramento a integrantes del Consejo de la Magistratura y pedido de informes a varias instituciones del Estado.

TEXTO CONSENSUADO

El senador oficialista Juan Darío Monges sostuvo que el proyecto de enmienda “ya está presto” y será presentado en cualquier momento. Destacó que el texto fue consensuado entre luguistas (Frente Guasu), cartistas (ANR) y llanistas (PLRA). “Los partidos y movimientos políticos involucrados llegamos a un feliz consenso”, resaltó.

El legislador no quiso adelantar qué contenía el nuevo proyecto, pero en diciembre pasado se había mencionado que la propuesta de la enmienda constitucional no solo incluiría la reelección presidencial sino también la segunda vuelta electoral (balotaje), reelección de gobernadores y que los candidatos a la Presidencia encabecen la lista al Senado.