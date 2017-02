Acto multitudinario preparan en Franco, tras salida de Godoy POLITICA

El operador del MCR, Orlando Paiva, informó que en Presidente Franco preparan un acto de demostración de fuerza, ante la salida del equipo del intendente municipal del lugar, Roque Godoy. “Haremos una reunión con concejales, presidentes de Comités y dirigentes de base. Demostraremos que el equipo en Presidente Franco, sigue totalmente intacto, y que solo el intendente Roque Godoy salió del movimiento”, expresó.

Insistió en que la salida de Godoy del movimiento no afecta al grupo interno del liberalismo, siendo que la mayoría de la dirigencia de base se queda en el movimiento. “Estamos en ese preparativo y en el transcurso de los días iremos definiendo fecha y lugar. Todo el grupo está muy motivado, y más fuerte que nunca”, manifestó.

“Es que la dirigencia de base en su mayoría no acepta un acercamiento hacia el llanismo, no compartimos su forma de actuar y creemos que debemos de respetar la institucionalidad. Por esta posición estarían algunos que no entienden la necesidad partidaria y anteponen anhelos personales, buscando otros grupo”, sentenció.

“Queremos que se respete lo establecido por la Constitución Nacional. No podemos irnos en contra de los principios del liberalismo”, añadió.