Advierten con sanciones a liberales Gustavo Cardozo y Carlos Portillo POLITICA

Se viene la convención liberal a finales de este fin de mes y solicitarán para el diputado Gustavo Cardozo expulsión, por reincidente y para el diputado Carlos Portillo suspensión, junto con los demás diputados que dieron Quórum para aprobar el veto del Presupuesto General de la Nación. Lo aseguró el Miembro del Directorio del PLRA, Atilio Alegre, quien dijo que esa postura no es solamente suya ni es algo personal, pero que existe un mandato del PLRA, que los afiliados que están en cargos públicos deben de saber que deben de respetar.

Resaltó que en la próxima convención de este fin de mes de seguro que serán sancionados por desobedecer la línea política del partido y se refirió específicamente a las posturas de sus correligionarios Gustavo Cardozo, y Carlos Portillo a quienes califico de vergüenza para el partido y para el departamento, por lo que deben de ser sancionados.

Aseguró que esta postura no es una persecución, ni tampoco porque él es candidato a diputado para el próximo periodo, sino que ya deben de saber que la ciudadanía y el partido no los van a perdonar más que vayan contra los intereses ciudadanas.

Así mismo dijo que electoralmente el partido debe buscar nuevas figuras para la candidatura a la Gobernación del Alto Paraná. Añadió que es necesaria una concertación, sin importar que ello signifique postular a otro aspirante que no sea afiliado al Partido Liberal. Insistió que el directorio resolvió que los liberales deben buscar alianzas y concertaciones con otros sectores.

“Tenemos que conversar con todos los partidos y organizaciones, porque es difícil que solos lleguemos. Debemos ser conscientes y buscar un candidato que sea común denominador en toda la oposición”, expresó. Recordó que su intención era que el concejal Celso “Kelembu” Miranda sea dicha figura, pero que “le faltó seriedad” y visión política. Asimismo, adujo que aún hay mucho tiempo para elegir a una nueva figura.

Al ser consultado sobre los trabajos que lleva adelante el partido con miras a las elecciones generales y las internas del PLRA, manifestó que están enfocados en la campaña por el no a la enmienda constitucional, promovida por el presidente de la República, Horacio Cartes, para perpetuarse en el poder. “Los interesados en las candidaturas están haciendo sus visitas a los dirigentes y a las organizaciones, pero aún no existe ningún delineamiento a nivel partidario”, detalló.