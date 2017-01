Agentes de Investigación de Delitos trataron de extorsionar a estafador con orden de captura POLICIALES

Agentes de Investigación de Delitos demoraron a un hombre que contaba con orden de captura por estafa e intentaron extorsionarlo para liberarlo de nuevo antes de avisar al Ministerio Público. Los agentes policiales pidieron una suma de dinero a la mujer del embaucador, pero al no llegar a un acuerdo económico que convenga a todos decidieron labrar el acta y detenerlo. La negociación se llevó a cabo en la propia Jefatura de Policía luego del procedimiento realizado ayer a tempranas horas en el barrio San José.

El procedimiento extorsivo que no terminó como planeado fue encabezado por el oficial Jaime Vega, jefe del grupo que atrapó ayer a tempranas horas a Fredy Valerio Ferreira Martínez (36), con orden de captura pendiente desde el pasado 26 de octubre del 2016 por una causa por estafa. El pedido de detención fue firmado por la jueza Dólica Giménez.

Poco después de las 8 de la mañana los investigadores ingresaron a la Jefatura de Policía en una camioneta Mitsubishi Tritón blanca, en cuyo interior se encontraba Ferreira, y se estacionaron al costado de los calabozos. Pero en vez de bajar y llevar al embaucador a la base de Investigación de Delitos lo mantuvieron dentro del rodado a escondidas. Desde allí el hombre con orden de captura se comunicó con su pareja y le pidió que vaya hasta el lugar.

La concubina de Ferreira llegó acompañada de otra mujer y ambas fueron recibidas por un suboficial perteneciente al grupo que hizo el procedimiento. Durante unos 15 minutos el uniformado dialogó con las mujeres tratando de llegar a un acuerdo económico para liberar nuevamente al estafador. Según fuentes, el agente policial pidió G. 7 millones, pero la mujer le indicó que solo tenía G. 1 millón. Al no haber un acuerdo económico y percatarse que la mujer de Ferreira no conseguiría el dinero, los investigadores decidieron oficializar el procedimiento e informaron sobre la detención del mismo. Se retiraron de la Jefatura de Policía para disimular y regresaron media hora después. En su informe indicaron que supuestamente detuvieron al embaucador recién a las 10:30 horas sobre la avenida San José, a la altura del Km. 6, siendo que más de dos horas antes ya lo tenían dentro de un vehículo mientras se hacían las negociaciones. Posteriormente el detenido fue remitido a la Penitenciaría Regional de CDE.