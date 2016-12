Agricultor muere tras sufrir aparatoso vuelco de vehículo POLICIALES

NARANJAL. Un joven que se encontraba al mando de un automóvil sufrió un aparatoso vuelco tras perder el control en una curva y acabó falleciendo horas después en un sanatorio. Familiares del automovilista le socorrieron y trasladaron en estado grave, pero los médicos ya no pudieron salvarlo. El percance se registró el domingo a las 2 de la madrugada en un camino terraplenado del lugar conocido como Línea Yñaró.

El que dejó de existir es el joven agricultor Rafael Alex Michels Shroder, de 19 años, domiciliado en vida en Naranjal. Su muerte se produjo en la sala de urgencias del Sanatorio San José de Ciudad de Este, hasta donde fue llevado en estado grave por sus familiares. Los médico trataron de reanimarlo, pero no pudieron revertir el cuadro.

Acorde a los datos, Michels estaba participando de un culto y tras culminar subió a su automóvil Toyota Corona Premio para regresar a su vivienda. Al alcanzar una curva cerrada perdió el control y volcó aparatosamente, aparentemente por causa de la alta velocidad. Un vecino de la zona pidió auxilio y avisó a agentes de la Comisaría 19a, que al llegar al lugar ya no encontraron al accidentado que fue auxiliado por sus parientes.