Al final de la primera rueda, Olimpia es el más goleador DEPORTES

Al finalizar la primera rueda, el equipo más goleador es Olimpia. Logró anotar un total de 23 goles, llegando a sobrepasar al puntero Sol de América, que era hasta el domingo último el de mejor producción. Dos son los equipos que comparten la valla menos vencida, Sol de América y Libertad.

Olimpia logró un gran desempeño el último domingo, tras golear a General Caballero por 7-1. En ese partido logró alcanzar el pico máximo en ámbito de goles, pues cerró la primera rueda con un total de 23 goles anotados. Con esa marca sobrepasó al equipo que hasta la disputa de los últimos partidos mantenía la mejor marca. El segundo equipo con mayor productividad es Sol de América, con 22 goles anotados en el marco de 11 partidos, manteniendo un promedio de dos goles por encuentro. El club con menos productividad, y peor promedio de goles hasta el momento es River Plate. Acusó 18 goles y solo tuvo la virtud de anotar en 5 ocasiones. Claramente los números no están ayudando al “Kelito”. El goleador del equipo olimpista, el que hasta el momento en más ocasiones hizo delirar al público franjeado es Alejandro Silva, quién gritó en 5 ocasiones en la competición.

PUNTUACIONES

Sol de América 22 puntos, Libertad 19, General Díaz 19, Rubio Ñu 18, Sportivo Luqueño 17, Olimpia 16, Nacional 15, Cerro Porteño 14, Deportivo Capiatá 14, General Caballero 10, Guaraní 7, River Plate 7.

PRÓXIMA FECHA

Cerro Porteño vs River Plate, Sportivo Luqueño vs General Díaz, Guaraní vs Nacional, Olimpia vs Sol de América, Rubio Ñu vs Libertad.