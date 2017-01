Algunos presidentes de seccionales estarían dando su apoyo a Magno POLITICA

Un grupo importante de unas 8 seccionales presididas por “dirigentes” del zacariísmo ya se habría reunido con Magno Álvarez e inclusive ya le han dado su apoyo incondicional, pero pidiendo no aparecer ya que serían pasibles de ser despedidos de sus cargos de funcionarios municipales o de la Gobernación.

La lista de los presidentes de seccionales aún no se ha dado a conocer pero las bases aseguran que ya están apoyando “desde la oscuridad” el trabajo a favor del candidato del Movimiento Honor Colorado, Magno Álvarez. Según esas bases ellos ya están trabajando con la dirigencia, atendiendo que en el movimiento no hay candidato o por lo menos los que se están auto postulando no tienen la gracia ni el arrastre dirigencial para estimular ganas siquiera de trabajar. Mencionan que los auto postulados a candidatos por el zacariísmo, ya sea Nery Alipio Jara o el abogado Blas Darío Domínguez, no gozan del agrado de la dirigencia, ya que son hasta obligados a estar en sus reuniones pues son funcionarios de la comuna o la Gobernación.

Resaltan que en cada acto ellos tienen que estar presentes ya que hasta se hacen listas de las personas que están y de aquellos que no están y son de las distintas seccionales que son “invitados” para “conversar con la dirigencia.

Algunos Presidentes de seccionales incluso ya están el “freezer” sin cargos y en el famoso mango guy, como la situación del Presidente de la Seccional 7, Lic. Fernando Bento quien fue destituido de su cargo que venía ocupando dentro de la comuna. Otro de los Presidentes que están en la picota sería Benjamín Ozuna, por cuestionar ciertas actitudes de Sandra de Zacarías y de Javier Zacarías.

Lo mismo ocurriría con Isaías Álvarez, hermano de Magno Álvarez quien está trabajando abiertamente por la candidatura de su hermano, pese a ser “dirigente” del primer anillo del zacariísmo.

Los referentes no descartan que las bajas en la dirigencia vayan en aumento, ya que en este fin e inicio de año más de 500 funcionarios fueron desvinculados de la institución comunal sin siquiera percibir sus haberes correspondientes, según indicaron. Otras de las supuestas molestias de la dirigencia es la digitación de los posibles cargos a Junta Departamen-tal y diputación que solo le sería dado a personas consideradas de “confianza” del equipo.