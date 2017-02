Alvarez dice no entender temor de algunos por competir con apertura de lista en HC POLITICA

Magno Antonio Alvarez Alarcón, ex-candidato por Honor Colorado a la Gobernación del Alto Paraná, y hoy con deseos de ser nuevamente el candidato “cartista” al gobierno departamental, se refirió sobre la posibilidad de apertura de lista en el departamento.

Justificó su pretensión de apertura en Honor Colorado, a la imposibilidad de llegar a un consenso. “Veo muy difícil lo del consenso, que hubiera sido lo ideal. Lo real es que es una posibilidad inminente que los de HC nos presentemos con nuestra chapa, y no hay nada de mal en eso”, dijo.

Manifestó que competir en elecciones internas es un acto democrático, al igual que la reelección que se quiere concretar. “Soy a favor de la reelección, y quiero que se abra la lista en el Alto Paraná, midámonos en la cancha, no entiendo el temor de algunos sobre esta posibilidad”, sentenció.

Expresó que la apertura es una práctica de la democracia, que permite “una sana competencia entre quienes queremos algún cargo electivo”.

“Quiero ser Goberna-dor del Alto Paraná, con la presidencia de Horacio Cartes, no debemos temer exponernos a la opinión y voto de los correligionarios. Que decida la gente, que decidan los votantes”, enfatizó.

Alvarez indicó que la misma idea comparten las bases del Partido Colorado, pues así las oportunidades de participación se amplían y no se cierran únicamente para cúpula familiar. “No es atentatorio querer ser candidato, las leyes habilitan a todos a buscar un espacio de poder. Esto no es una transición por dinastía, es una elección”, agregó.

“SI TEMEN ES PORQUE TIENEN CERTEZA QUE

HAREMOS UNA

EXCELENTE CAMPAÑA”

Así evaluó Alvarez el supuesto malestar de filas “zacariistas” de Honor Colorado. “Que se abra, que nos permita competir, quiero la revancha. Quiero ser Gobernador para mostrar al Presidente de la República, Horacio Cartes, cómo se trabaja con y para la gente”, insistió. “Quiero esta vez ganar, de la mano de la dirigencia, hay un despertar de la población paranaense. La gente quiere un verdadero cambio en lo administrativo y político, y para eso quiero trabajar”, sentenció.