ANDE necesita redoblar la cantidad de personal para garantizar un buen servicio en Alto Paraná LOCALES

El intenso calor que se registra desde hace unas dos semanas en Alto Paraná y en todo el país, que trae consigo el alto consumo de energía eléctrica, colapsa prácticamente el sistema de distribución de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Se reporta todos los días cortes de servicios en diferentes zonas. A esto se suman los temporales, vientos fuertes, que se vienen a menudo desde esta semana. El jefe regional de la ANDE, Ing. Alfredo Arguello, afirmó que se necesita el doble del personal con que cuentan actualmente para ofrecer un buen servicio y reconoció que el veto presupuestario también afectará a la institución.

Los cortes de servicios se registran en diferentes sectores diariamente, debido a la sobrecarga y ante los vientos fuertes que afectan a los tendidos eléctrico aéreos, ante la caída de ramas de árboles. Estos problemas se registran cada años en esta temporada, pero la ANDE no tiene la capacidad para solucionar, pues no cuentan con los recursos necesarios, tanto para la compra de materiales y recursos humanos.

El jefe regional de la ANDE, Ing. Alfredo Arguello, manifestó que no tienen los recursos para garantizar el buen servicio a la población, pues asegura que necesitan el doble de personal para enfrentar la demanda que se tiene en Alto Paraná. De qué nos sirve tener material, y no contamos con recursos para nuevas contrataciones o para pagar horas extras o viáticos para los que van a trabajar fuera de la ciudad en turnos diferentes. Necesitamos el doble del personal para garantizar un buen servicio a la población”, afirmó el ingeniero Arguello.

Explicó en otro momento que desde hace muchos años que no incorporan nuevos funcionarios en la institución, pero la populación y el consumo crecen crecen aceleradamente en la zona. Dijo que tienen mayor problema actualmente en los barrios populosos, por donde se registran conexiones clandestinas, que ocasionan las sobrecargas. “Los equipos como acondicionador de aire, congeladores, heladeras y otros, son los que más se utilizan en esta temporada y el problema es que el calor no para ni en horas de la noche, por lo que no para de trabajar el aire, lo que provoca muchas veces problemas en el servicio”, indicó.

El profesional asegura que solo en Ciudad del Este la ANDE cuenta con equipos de trabajadores de tercer turno, que empieza a las 22:00 y termina su horario a las 06:00 de la mañana, los que responden a los llamados ante los cortes de energía eléctrica. Sin embargo los otros distritos como todos los sectores de Canindeyu, dependiente de esta jefatura, no cuentan con el tercer turno.

En otro momento explicó que la ANDE cuenta con más de 12.500 transformadores en la zona Este, Alto Paraná-Canindeyu, de los cuales 50 sectores tienen problemas con mayor frecuencia.

La recomendación que dio el ingeniero Arguello es no permitir que electricista realice cambio de fase cuando se corta la energía eléctrica en un sector, pues la sobrecarga afectará al que tiene luz.

Dijo que más ocurre en los barrios que tienen cerca asentamientos y conexiones clandestinas.