Anuncian sanciones a diputados liberales que dieron quórum para aprobar veto presidencial NACIONALES

Referentes del PLRA y del Directorio del PLRA, ya anuncian medidas y sanciones para diputados del PLRA, sobre todo del sector oficialista o efrainísta. El miembro del Directorio chovy, Atilio Alegre, señaló que en la conducción del partido la ley y la línea política es para todos sin excepción.

Resaltó que el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, ya anunció que están trabajando para que los siete diputados que asistieron al tratamiento del veto del Presupuesto General de la Nación 2017, remitido por el Poder Ejecutivo, tengan las respectivas sanciones, pese a que votaron en contra.

Alegre aseguró que no importará si los cuestionados militan en otros sectores internos o al suyo en la interna liberal, como el caso de Héctor Lesme. En este sentido, argumentó que todos han “avergonzado y traicionado” por igual.

Asimismo, indicó que se necesita un cambio radical en el Congreso Nacional, con el fin de que termine, los “contratos” de algunos liberales que se adhieren a lo que definió como “la política de la billetera” del oficialismo colorado y eso ya no lo van a permitir ya que deben de respetar los mandatos del partido.

Por otra parte, resaltó la oportunidad de pedir a la ciudadanía que cuando estos diputados vuelvan a candidatarse, que le den los votos que se merecen y sean “tachados” por no poder representar con “dignidad” al pueblo paraguayo.

Los liberales que podrían tener sanciones son: Carlos Portillo, Esmérita Sánchez, Gustavo Cardozo, Fernando Nicora, Juan Bartolomé Ramírez y Asa González y el ya mencionado Lesme.