Apuesta a sondeos “sin maquillaje” para espacios en representaciones POLITICA

El actual concejal departamental colorado por el municipio de Juan E. O´Leary, Edgar Pico Esquivel, consideró que para espacios de representación, como la corporación legislativa paranaense, se debería plantear sondeos de opinión para ubicar en listas a los de mayor aceptación. “Particularmente quiero que en mi municipio (Juan E. O´Leary), se ponga a consideración de los colorados los que desean ser concejales departamentales, y de ese sondeo que el mejor posicionado ocupe el espacio que corresponde en la futura lista para la Junta Departamental. Me parece una de las mejores alternativas, un sondeo sin maquillaje, totalmente objetivo y que sirva para medir como estamos los actores políticos”, añadió.

Dijo que un modelo bien elaborado de sondeo, será una útil herramienta, no solo para su distrito, sino para los demás. “Los que estamos en un mismo equipo político podemos considerar como alternativa”, indicó. Reconoció que su en el citado municipio del Alto Paraná, existen varios interesados en ocupar una banca en la Junta Departamental, por lo que una eventual disputa sería reñida.

Consideró que el ambiente político partidario aún está “quieto”, debido a la espera por la determinación de la reelección. “El status quo es predominante, no hay mucho que hacer mientras esperamos esta definición importantes. Una vez que se tenga un panorama claro al respecto, las tareas van a comenzar y entiendo que con mucha fuerza”, manifestó Pico, quien integra el movimiento encabezado por Javier Zacarías Irún.

Pico Esquivel admitió que en la última etapa del año anterior, ya se realizó una encuesta para verificar la aceptación de ciertas figuras coloradas, entre los que se habría destacado. “En este caso puntual fue para conocer la percepción de la gente sobre los actores colorados, tanto en la zona rural como urbana. Es un parámetro interesante, que nos ubicó muy bien, y del que podemos conocer qué piensa de nuestro trabajo la ciudadanía”, finalizó.