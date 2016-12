Ariel Oviedo es el titular de la Comisión Permanente del Congreso Nacional NACIONALES

Hasta marzo próximo, el diputado Ariel Oviedo presidirá la Comisión Permanente del Congreso Nacional. La disidencia “celebró” la elección y atribuyó a una cuestión divina el hecho de haber ganado la “pulseada” política.

Ayer se eligió a los integrantes la mesa directiva de la comisión, que sesionará durante el receso parlamentario. Los cartistas habían asegurado nueve votos para ungir al diputado Bernardo Villalba como titular. Sin embargo, la llegada tardía de la diputada Perla de Vázquez imposibilitó alcanzar el objetivo.

La situación fue aprovechada por la disidencia y la oposición, que designó al legislador Ariel Oviedo como titular. Asimismo, nombraron al senador Arnoldo Wiens como vicepresidente y al liberal Carlos Portillo. Con la elección de Oviedo se pone en duda la presentación del proyecto de enmienda para la reelección, impulsada por el oficialismo.

“No, no, esto no es un golpe (al cartismo), al contrario, nosotros estamos a disposición para trabajar en coordinación, juntos, entre todos. Esta es una institución que representa a la República del Paraguay y todos tenemos ese compromiso, de honrar a la tricolor bandera”, declaró el diputado Oviedo al término de la reunión que quedó sin quórum.

Por su parte el líder de Colorado Añetete, senador Mario Abdo Benítez, habló del poder divino en una cuestión política. Parafraseando al controvertido futbolista Diego Maradona (autor de un histórico gol con la mano), el líder de Colorados Añetete, expresó que la divinidad metió la mano para favorecer a su sector.

“El reto que va a ligar la pobrecita (aludiendo a Perla de Vázquez), pero es la gloria de Dios. Ven cuando hay justicia, en época del Señor, en Navidad. Este es el inicio de las muchas derrotas que van a tener quienes creen en el poder terrenal y no en el divino”, expresó visiblemente emocionado.

Agregó que ahora los oficialistas “se van a ir a lamer las heridas”. “Les faltó coordinación, por eso digo la mano de Dios porque ellos tenían mayoría”, insistió el legislador que aspira llegar a la Presidencia en el 2018, como candidato de la disidencia del Partido Colorado.

QUIÉNES ESTÁN EN LA COMISIÓN?

DIPUTADOS TITULARES: -Ramón Romero Roa (ANR) -Bernardo Villalba (ANR) -Perla de Vázquez (ANR) -Óscar Luis Tuma (ANR) -Ricardo Núñez Insfrán (ANR -Miguel Del Puerto (ANR) -Ariel Oviedo Verdún (ANR) -Carlos Portillo (PLRA) -Jorge Ávalos Mariño (PLRA) -Horacio Carísimo (PLRA) -Sergio Rojas Ocampo (PLRA) -Aldo Vera Arnold (AP)

DIPUTADOS SUPLENTES

-Luis Alberto Larré (ANR) -Fernando Ortellado (ANR) -Nazario Rojas Salvioni (ANR) -Freddy D’Ecclesiis (ANR) -José Ledesma (PLRA) -Fernando Javier Nicora (PLRA)

SENADORES

-Gustavo Alfonso (ANR) -Enrique Bacchetta (ANR) -Blanca Lila Mignarro (PLRA) -Desirée Masi (PDP) -Sixto Pereira (FG)

SENADORES SUPLENTES

-Juan Darío Monges (ANR) -Silvio Ovelar (ANR) -Ramón Gómez Verlangieri (PLRA)