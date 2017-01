Atilio Alegre: “Cartes ya debía estar preso porque no respeta la Constitución” POLITICA

El exconcejal municipal de Ciudad del Este, actual miembro del directorio del PLRA, Atilio Alegre está “calentando motores” con miras a las justas eleccionarias del 2018. El mismo ya confirmó su postulación a la diputación por el Alto Paraná, encabezando la lista por el Movimiento Cambiemos. Adelantó que en un mes máximo ya se tendrá confirmado quien será el postulante a la Gobernación como también el que será cabeza de lista de la Junta Departamental. Al decir del mismo ahora el ambiente político se centra en el tema de la enmienda constitucional. Fue más allá y al referirse sobre el punto en particular expresó que “Horacio Cartes ya debía estar preso porque no respeta la Constitución Nacional”.

El lunes a la noche el aspirante a legislador encabezó una reunión de la cual participaron varios referentes políticos del PLRA de la zona. Según sus propias expresiones “algunos amigos” que simpatizaban con otros movimientos de la misma agrupación política decidieron sumarse al equipo de trabajo. “Estamos comenzando a calentar motores, en un mes más se tendrá todo definido a quien será el candidato a Gobernador, la lista de la Junta Departamental, se está conversando con los diferentes sectores, aquí lo más importante es que estamos sumando y dándoles participación a todos”, expresó Alegre quien confirmó que encabezará la lista por la diputación.

También adelantó aunque no se ya haya hecho el lanzamiento oficial Salyn Buzarquis será cabeza de lista para la senaduría y que trabajarán apoyando la candidatura presencial de Efraín Alegre. Otro de los aspirantes a la diputación por el Alto Paraná dentro del PLRA pero dentro del efrainismo es Luis Digno Moriz. En ese sentido dijo que cada sector tiene su grupo de trabajo, recordando que finalmente el objetivo es llevar a Efraín Alegre al Palacio de López. El mismo mencionó que todo quedará definido en un mes aproximadamente. “Lógicamente ahora todo se está centrando en el tema de la enmienda que para mí particularmente es bien claro, es una violación a la carta magna, Horacio Cartes ya debía estar preso porque no respeta la Constitución Nacional”, expresó. Según su punto varias situaciones quedarán confirmadas después de que se dé un corte definitivo al tema de la reelección presidencial.

CANDIDATO

Acorde a los datos, el equipo está conversando muy de cerca con el joven empresario Eder Estigarri-bia para que éste acepte ser candidato a Gobernador del Alto Paraná por el Movimiento Cambiemos. El propio Atilio Alegre confirmó esto indicando que aún no está confirmada la candidatura del mismo como también el de la Junta Departamental.