Aumentó cantidad de portadores de Sida con relación al 2015, advierten LOCALES

En el 2016 fueron detectados más portadores de VIH-Sida que el 2015 en Alto Paraná, situación que alarma a las autoridades sanitarias, debido a que la enfermedad cada vez ingresa con más fuerza en la sociedad. A esto se suma que muchas personas no quieren realizar los estudios ante el total desconocimiento de la enfermedad, debido a la falta de concienciación en las escuelas, colegios, universidades y los barrios.

El Programa Nacional de Lucha contra el Sida-PRONASIDA, que funciona en el Hospital Regional de Ciudad del Este, ha detectado aproximadamente 160 nuevos casos en el 2016, mientras que en el 2015 se confirmaron 126 casos. La cantidad de casos incluso puede aumentar, pues el reporte final dará a conocer recién este lunes en el programa, pues hasta ayer están contabilizando y cotejando los casos para dar a conocer oficialmente.

El encargado del programa regional, Lic. Idalino González, explicó que el aumento de casos demuestra por un lado que existe mayor coordinación de trabajos para la detección de la enfermedad, pero también demuestra que la enfermedad está ingresando con mucha fuerza en la sociedad, situación que es alarmante, pues los portadores del VIH pueden contagiar a otros si no tienen conciencia de la enfermedad que poseen. Dijo que es muy importante que las personas se hagan los estudios, pues asegura que el programa tiene todos los profesionales para asistir a los enfermos, indicando que tienen médicos y sicólogos que ayudan permanentemente a los pacientes, además de contar con medicamentos gratuitos. “Llegar a los dispensarios y unidades de salud familiar con los test rápido, colabora para captar a más pacientes, creemos que hubo mayor coordinación de trabajos en el 2016 que el 2015, lo que ayudó tener más casos. Sin embargo, al observar los casos, es alarmante las estadísticas, porque muchas personas ya están con este mal”, indicó el profesional. El Lic. Idalino González, aseguró que muchos no quieren hacerse los estudios, porque temen a la enfermedad, pero afirmó que es mejor conocer y hacer el tratamiento que dejar que dejar que el virus avance a estadios mayores.

FORMAS DE CONTAGIO

Las formas de contagio del VIH son: por transfusión de sangre, relaciones sexuales, y embarazo, los síntomas que presentan son: diarrea constante, dolor intenso de cabeza, vómitos, entre otros, ante los cuales es necesario realizarse un chequeo médico, de manera inmediata.