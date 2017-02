Becados agradecen oportunidad de capacitarse y cumplir sus sueños LOCALES

Varios de los alumnos becados coincidieron en destacar el convenio interinstitucional entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la UNINTER, por la oportunidad que ofrece de ser un profesional en la vida y así cumplir un sueño anhelado no solo de los becados sino de los familiares, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos son egresados de escuelas públicas por lo que son de escasos recursos.

El joven Francisco Maidana se mostró muy contento por recibir de la mano de la intendenta la beca completa para seguir la carrera de arquitectura, “muy feliz, muy contento, gracias a Dios que la intendenta da este tipo de oportunidad a los jóvenes para acceder a una beca universitaria completa, ella vio mis esfuerzos realizados en el colegio, voy a seguir arquitectura, que antes de culminar mis estudios secundarios se veía imposible seguir a causa de que es muy onerosa, pero gracias a la intendenta y a la universidad tres fronteras podré cumplir mi sueño”.

De esa misma manera se refirió la joven Blanca Romina Román González, “estoy muy contenta y agradecida por la beca, porque gracias a esta beca voy a poder seguir una carrera universitaria, agradezco esta oportunidad que da la intendenta a los jóvenes para poder ser alguien en la vida, porque por mis medios sería muy difícil acceder a una carrera universitaria”.

A su vez Luz Moreno quien muy emocionada agradeció la oportunidad que ofrece la comuna esteña a los jóvenes que quieren seguir una carrera universitaria de forma gratuita, “nosotros los jóvenes siempre estudiamos y queremos realizar nuestros sueños, pero algunas veces no tenemos la oportunidad debido a que estamos mal en lo económico o por otras razones dejamos nuestros estudios, ahora la intendenta que ayuda siempre a los jóvenes nunca nos dejó, y gracias a ella voy a poder cumplir mi sueño, también el de mi papá y mi mamá que siempre soñaron con la posibilidad de ser una profesional”.

Para culminar el joven Javier Cáceres, quién es de condición humilde agradeció de corazón a la intendenta por la oportunidad de cumplir su sueño y el de su familia, “se me está dando la posibilidad de cumplir mi sueño gracias a la buena predisposición de la municipalidad y la universidad tres fronteras, eso es importante para mí porque soy de muy escaso recurso y gracias a esto voy a tener la oportunidad de cumplir mi sueño que es ser un profesional en la vida y ayudar a mis padres. Para mí seguir una carrera universitaria iba a ser muy complicado debido a las condiciones económicas, esto es una bendición de Dios, agradezco de corazón a la intendenta por la oportunidad y ahora depende de mí para cumplir este sueño”, culminó el joven becado.