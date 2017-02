Blanca Fonseca dice que “tiembla” por las amenazas de Efraín Alegre POLITICA

La parlamentaria Blanca Fonseca sostuvo que no teme a las amenazas de expulsión que realiza Efraín Alegre por no adecuarse al mandato de la cúpula liberal.

En un escrito que lleva la firma del secretario Eusebio Ramón Ayala, el Partido Liberal citó a la senadora Blanca Fonseca a comparecer ante la convención nacional el 25 de febrero en Coronel Oviedo, para que “aclare y explique su postura contraria a los mandatos de la última convención en Luque”.

La misma indicó que es muy llamativa esta notificación. “Lo más raro es que me envíe uno que fue constitucionalista y él sabe que es mi atribución constitucional decidir mi voto”, expresó con relación a Ayala.

“Estoy temblando, estoy temblando. (…) No me importa tanto si me expulsa o no (Efraín Alegre), porque es inconstitucional, porque si sucede eso, vamos a recurrir a la justicia”, sostuvo la congresista.

Contó que ya poseen para la concertación el acompañamiento de 330 convencionales, de los 541 que hay. “Hoy tenemos el apoyo del diputado José Pakova Ledesma, Ancho Ramirez, quien era de la línea de Salim Buzarquis, quien prácticamente perdió a todos sus convencionales, y también de Celso Maldonado”, acotó.

Mientras que el titular del PLRA advierte que el mecanismo será la alianza para los comicios del 2018. Sobre esto, Fonseca dijo que “en la cabeza de Efraín está imponer a Desirée Masi o Rafael Filizzola. Eso no le dice al pueblo liberal, en el momento nomas ya va a imponer. Esa dupla fracasó en el 2013”.

Con relación a la advertencia de acciones penales contra parlamentarios que voten a favor de la enmienda, la entrevistada lamentó que Efraín realiza persecuciones a las personas que no se alinean a su criterio o no acompañen su candidatura presidencial.

Fonseca comentó que no le preocupa la postura en contra al rekutú y las amenazas recibidas al respecto, como que “correrá sangre” o “se abrirá la puerta del infierno” de aprobar la enmienda.