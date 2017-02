Cambio Radical sostiene que salida de los Alfonzo del equipo no afectará en nada POLITICA

Para dirigentes del Movimiento Cambio Radical (MCR), grupo político interno del Partido Liberal a nivel regional, la salida de los hermanos Alcides y Zonia Alfonso del equipo, no representa resta importante, electoralmente hablando, y ya plantean diálogos con bases liberales del municipio de Minga Guazú.

El Abogado Orlando Paiva, uno de los exponentes del MCR, dijo que para el grupo no es ninguna sorpresa el cambio de carpas de los Alfonso, ya que son reconocidos por buscar beneficios personales por sobre los generales. “No nos sorprende la salida de los Alfonso, ellos siempre se llegaron a caracterizar por buscar beneficio particular. No les interesa lo que piense, opine o sostenga la dirigencia de base”, expresó.

Agregó que es una lástima que “existan supuestos líderes del Partido que solo apunten a lo personal por sobre el bien común”.

Admitió que la suma de los citados se dio por una cuestión de apertura y deseo de unidad total del PLRA en el Departamento, pero que desde el inicio no hubo mucho entusiasmo por la llegada de los mismos al grupo. “Muchos dirigentes no estaban de acuerdo con que Zonia (Alfonzo) se la candidata a la Junta Departamental, siendo que es una figura desgastada, que ni en su Comité ganó en las últimas elecciones partidarias”, sentenció Paiva.

Anticipó que ya iniciaron conversaciones con bases liberales en el municipio, y que con ellos se estructurará una nueva facción del Movimiento encabezado por el Diputado Carlos Portillo.