Capiatá por ampliar su buena campaña fuera de casa DEPORTES

El conjunto de Deportivo Capiatá que en su corta carrera deportiva a nivel internacional, aun no perdió en condición de visitante. Por eso la consigna será ampliar esa buena performance jugando afuera. Esta noche, en la ciudad de Curitiba jugará por primera en condición de visitante. En las dos primeras fases, Capiatá definió afuera. El viaje se produjo en la víspera en vuelo chárter, desembarcando al estado de Paraná y realizando el reconocimiento del campo de juego de la Arena da Baixada. Diego Gavilán no contará con Hugo Lusardi y Blas Irala, lesionados contra Universitario, y Cristian Martínez, suspendido por acumulación de amarillas. El equipo no está aún confirmado pero el DT estará esperando hasta último momento para alinear al 11 ideal. La gran novedad en la lista de viajeros fue Dante López, que todavía no tuvo la oportunidad de debutar, pero podría ser novedad en el cuadro auriazul. Los que estarán a disposición son: Bernardo Medina, Juanito Alfonso, Carlos Bonet, Jorge Paredes, Néstor González, Ramón Ortigoza, Gustavo Noguera, Carlos Ruíz Peralta, Eduardo Ledesma, Rubén Monges, David Mendieta, Julio Irrazabal, Alexis González, Cristian López, Roberto Gamarra, Dionisio Pérez, Marco Gamarra, Blas Díaz, Dante López y Miguel Chávez. El partido ante Atlético Paranaense se jugará desde las 20:45.