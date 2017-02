Cartes asegura que hay más oportunidad de trabajo en Paraguay que antes LOCALES

Durante la inauguración de la fábrica de juguetes Estrela, el presidente Horacio Cartes sostuvo que su principal meta es que los paraguayos ya no tengan necesidad de migrar a otro país en busca de un trabajo digno. “El paraguayo se distingue por laborioso y eficiente”, declaró el jefe de Estado.

“Yo no quiero que nos llamen ni el tigre de América ni China porque no somos territorialmente, mucho menos industrialmente, somos nada más y nada menos que Paraguay, el país que no quiere ser el más barato sino el más competitivo. No quiero ser el país que agrede a vecinos, sino el que con los empresarios va a crear el Mercosur verdadero, no vamos a ser nosotros los políticos”, expresó el jefe de Estado.

Recordó la frase de Felipe González, jefe de España por 14 años, quien decía que “ningún presidente o jefe de gobierno vive tranquilo si no hay empleo”. En ese sentido, se preguntó que si es tan importante los empleos por qué no cuidar bien de los empleadores. “Ese es el Paraguay que quiero, cuidemos a quienes dan empleo”, agregó.

Dijo que “sin importar las resistencias ni las campañas”, seguirá apostando por la instalación de más inversionistas que brinden trabajo a los paraguayos. “Dice su santidad ‘el mal no tendrá la última palabra’, no nos vamos cansar de luchar por la gente. Recuerdo que en época de campaña nos elogian por lo guapos que son los paraguayos en Argentina y España, es cierto, el paraguayo se distingue por laborioso y eficiente en todas partes del mundo, pero con ayuda de Dios el paraguayo será laborioso y eficiente aquí en su país”, subrayó. Dijo a los dueños de Estrela que el Paraguay y su gente los cautivará. “Este país les va a cautivar, es el más bello del mundo pero no el más grande, no es el más populoso pero tenemos calidad de gente les van a querer tanto que Paraguay les va a atrapar”, sentenció.