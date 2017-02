Cartes juega al “ñembotavy” con el proyecto de reelección, dice senador POLITICA

Horacio Cartes pretende que su equipo político le “resuelva” el tema de la reelección y que le traigan “el trofeo” y juega al ñembotavy (hacerse el tonto) reservándose para la hipótesis de que finalmente no salga bien y poder tener entonces la excusa de que él nunca la quiso, afirmó ayer el senador liberal Carlos Amarilla.

Amarilla señaló que el prolongado silencio del presidente Cartes sobre la reelección y sobre otros temas nacionales ratifica que el mismo practica una suerte de “ausencia activa”. Apuntó que no es un dato menor que el mandatario hace meses que no hace oficina en el Palacio de López, con lo cual disimula su precaria agenda cotidiana, que no pasa de ser una ronda de sus amigos y colaboradores cercanos.

Según Amarilla, estamos ante un presidente que da claras señales de que no está al frente del timón de la República, relajándose de su función como presidente. Agregó que el mismo esquema le imprime a su pretensión de ser reelecto, al bajar línea ordenando que le resuelvan ese tema y le traigan el trofeo ya terminado, lo cual a su vez redunda en las acciones disparatadas de sus diferentes operadores.

“El Presidente juega al ñembotavy, para reservarse tal vez para la hipótesis que no salga bien (el plan de reelección) y salir con la excusa de que él nunca luego quiso”, indicó Amarilla. Destacó que tras haber dicho muchas veces que la reelección no le interesaba y que no iba a perder el tiempo buscándola, pretende ahora hacer creer que la eventual habilitación será supuestamente “una imposición del pueblo que tanto confía en su buena gestión”.

No obstante, el legislador liberal señaló que los indicadores en cualquier formato y cualquiera sea el universo de la opinión pública que consultemos nos señalan que estamos ante uno de los gobiernos más impopulares de la era democrática.