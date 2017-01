Cartistas ya reunieron firmas para pedir al Congreso la reelección vía enmienda POLITICA

Los Cartistas continúan recolectando firmas de electores, para solicitar al Congreso la reelección presidencial vía enmienda. El mínimo requerido de 30.000 ya se superó, según los mismos. En Alto Paraná habrían recabado unas 20 mil firmas, al decir del diputado oficialista Elio Cabral, quien señaló que “hay que dejar que la gente decida” sobre el rekutú presidencial.

Cabral señaló que la cantidad de firmas recolectadas a nivel nacional ya alcanzó más de 200 mil firmas de proponentes de una iniciativa popular totalmente voluntaria y promovida por la ciudadanía. Resaltó que las bases iniciaron la campaña de recolección de firmas para, a través de una iniciativa popular, solicitar al Parlamento la modificación del artículo 229 de la Constitución e incluir el segundo mandato o rekutú.

Indicó que el tema de la reelección no surgió del Presidente de la República y si de los amigos y ellos, los legisladores cartistas, son los principales propulsores de la reelección presidencial de Horacio Cartes, bajo la consigna “que la gente decida”.

Resaltó que hay que dejar que la gente decida, porqué tener miedo a la reelección, se preguntó, resaltando que es la medida más democrática. “La idea es presentar cuanto antes las firmas al Congreso, para que el proceso siga su curso y de ser posible antes de junio el actual mandatario tenga luz verde para trabajar por su candidatura”.

Las planillas de firmas continúan a disposición para los que desean sumarse a la iniciativa en todo el país y en especial aquí en Ciudad del Este y todo el departamento, en todas las seccionales donde es la gente y la dirigencia la que pide las planillas para dar su adhesión al buen trabajo del ejecutivo.

Dirigentes del Partido Colorado aseguran la legalidad en el proceso, pues cabe recordar que en el 2011 el sector de la izquierda adherente al senador del Frente Guasu, Fernando Lugo, había realizado un método similar llegando a presentar en el Congreso Nacional, varias carpetas que supuestamente contenían unas 100.000 firmas de paraguayos que pedían la inclusión de la reelección presidencial en la Carta Magna. Tal situación resultó ser un fraude.

SIN FRAUDE

El diputado oficialista, argumentó que la iniciativa estará lejos de cualquier fraude debido a que el proceso viene siendo controlado desde la nucleación para posteriormente remitir los documentos al Tribunal Superior de Justicia Electoral, institución que deberá aprobar el contenido de las planillas.

“Nuestro propósito siempre es que todo se haga dentro del marco de la legalidad. De esto no habrá ninguna duda, ya que para la Justicia Electoral es muy fácil cruzar los números de las cédulas de identidad, los nombres y las firmas en el registro que ellos poseen. Nosotros también realizaremos un previo control a esto”.

Argumentó también que solamente los ciudadanos inscriptos en el Regis-tro Electoral Nacional podrán acompañar la campaña, por lo que están cuidando los detalles, que solamente suscriban esta iniciativa popular los inscriptos. Los que no se encuentren registrados, por más que quieran añadirse a esta petitoria no podrán, finalizó.