Cinco escuelas móviles serán utilizadas en Alto Paraná por atraso de obras LOCALES

En Alto Paraná se utilizarán cinco escuelas móviles para comenzar las actividades escolares hoy, debido a que las obras no terminaron en las instituciones, según informó ayer la Lic. Ana Ríos de Franco, coordinadora departamental de Educación.

La profesional aseguró que se registran inconvenientes debido a que no concluyeron las obras de remodelaciones que se estaban realizando en las diferentes obras.

La apertura oficial de las actividades escolares se realizará en el Centro Regional de Educación a las 07:00, con presencia de las autoridades de la zona.

La coordinadora departamental de Educación aseguró que en el Colegio AtanasioRiera del Área 1 de Ciudad del Este no comenzará las clases, debido que en la institución no se pudo terminar las remodelaciones que está a cargo de la Itaipu Binacional. Dijo que por la inclemencia del tiempo no se pudo llegar para el inicio de las actividades escolares, indicando que la próxima semana podría comenzar las clases si ya está en condiciones el Colegio.

La Lic. Ana Ríos dijo que 35 escuela estaban en riesgo, después se redujo a 17 instituciones, pero asegura que actualmente se cuenta solamente con cinco establecimientos que están “estado rojo”, por lo que se utilizarán escuelas móviles.

En Alto Paraná empezarán las clases más de mil escuelas y colegios con más de 100 mil alumnos, según datos proporcionados por la coordinadora departamental de Educación.