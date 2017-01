Ciudad del Este entre las capitales para el “turismo corporativo”, destacan LOCALES

Las ciudades de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación han desarrollado, con el constante apoyo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), toda la infraestructura y los servicios necesarios para consolidarse como las tres capitales del turismo corporativo en el Paraguay, según destacó la ministra de Turismo, Marcela Bacigalupo.

La secretaria de Estado realizó un recuento de los avances turísticos desarrollados en el Paraguay manifestando que actualmente el país cuenta con tres capitales turísticas enfocadas al turismo corporativo que son Encarnación, Ciudad del Este y Asunción, las cuales constantemente reciben el apoyo de la Senatur, sentenció Bacigalupo.

La ministra Bacigalupo detalló los avances que tuvo el país en su plan estratégico “Paraguay como destino de eventos”, que viene siendo impulsado por la entidad desde 2014, y adelantó que eventos de gran envergadura están siendo proyectados en el país en el presente año. Uno de esos eventos es la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en marzo próximo, oportunidad que se espera la visita de muchos extranjeros.

“Necesitamos colocar al Paraguay en la vitrina internacional, si no mostramos lo que somos no existimos. Hay que invitar a esos 1.000 millones de turistas que están buscando un lugar para visitar y a ellos debemos apuntar” añadió la ministra.

En cuanto a los opciones turísticas en el interior del país, Bacigalupo destacó que el mayor impulso se dio con los diversos circuitos inaugurados como el “Ka’a Rape” (la ruta de la yerba mate), la

Además destacó el circuito de paseo del City Tour con que cuentan Ciudad del Este y Asunción, el recorrido por el río Paraguay y la Bahía de Asunción en el Catamarán, entre otros. Según la ministra de Turismo se tiene previsto seguir fortaleciendo no solo los circuitos y posadas turísticas sino además invitar al empresario que llega a nuestro país que realice turismo interno y conozca las diversas opciones con que cuentan las ciudades del interior, sus las playas, su historia y la cultura paraguaya, que conozca y vea todo lo que el Paraguay tiene para dar, sentenció.