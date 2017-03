Ciudadanos repudiarán con “cacerolazo” tarifazo inesperado de la ANDE LOCALES

Varias organizaciones y ciudadanos independientes se organizan en distintas ciudades y departamentos para repudiar el “tarifazo” de la ANDE con una movilización denominada “cacerolazo”, una protesta que defenderá el “bolsillo” de población. Piden llevar pantallas para ironizar sobre los frecuentes cortes de energía eléctrica. La mayor concentración se prevé en Asunción, frente a la sede central de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE. Hugo Flores, uno de los organizadores, en comunicación con los medios de prensa de la capital del país, informó que la protesta se hará hoy desde las 7:00 frente a la sede central de la ANDE, sobre la avenida España y Padre Cardozo. “Convocamos para protestar contra la injusta suba. La gente humilde va a pagar el fato (…) El aumento no se justifica. El Estado es uno de los mayores deudores de la ANDE, le debe unos US$ 200.000.000”, manifestó Flores. Los organizadores consideran que el aumento “es una falta de respeto al pueblo. Ellos deben resolver sus problemas administrativos”, agregó en relación a los problemas internos de la ANDE. Flores invitó a la ciudadanía e invitó a que lleven cacerolas y pantallas. “Este Gobierno no actúa ni nos escucha”, agregó Flores, quien detalló además que la manifestación no tiene banderías políticas. “No queremos interrumpirle a nadie, pero no hay otra salida”, concluyó.

El Poder Ejecutivo aprobó el vienes el incremento de tarifas del servicio de energía eléctrica. Los usuarios que actualmente consumen más de 300 kilowatts/hora (kWh) y pagan un promedio de G. 110.000 por mes pasarán a pagar unos G. 121.000. Entretanto, persisten reclamos por la mala calidad del servicio de la ANDE y los permanentes cortes en el suministro de energía.