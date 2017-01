Clausuran Tribunal Penal de CDE y se genera caos en sistema judicial JUDICIALES

Ante el peligro real de un derrumbe, la Corte Suprema de Justicia solicitó la clausura inmediata del edificio donde funciona el Tribunal Penal de Ciudad del Este. Un día antes del cierre todas las oficinas y juzgados fueron evacuadas y trasladadas al predio ubicado detrás, donde funciona el Juzgado de Paz. El presidente de la VI Circunscripción Judicial, Isidro “Cacho” González, ya adelantó que no volverá a ser utilizado el edificio y que ahora están buscando un nuevo local para llevar todos los juzgados.

El ingeniero Pedro Delvalle, de la Dirección de Infraestructura Física de la CSJ, se constituyó ayer a la mañana en el Tribunal Penal de CDE y constató el peligro real de colapso. Indicó que se produjo un hundimiento de 6 a 8cm en el pilar principal, causado por el deslocamiento de la zapata central. El hecho afectó a otra columna y provocó rajaduras en el suelo y las paredes, especialmente en el subsuelo del fuero penal.

Delvalle mencionó que ya informó a la CSJ para que inmediatamente se deje de alquilar el edificio, que mensualmente cuesta unos G. 40 millones a las arcas del Poder Judicial. Fue categórico al indicar que el predio ya no puede ser ocupado mientras no se realice una reparación en el estructura, que de ser bien hecha debe durar entre 6 y 12 meses. Agregó que un patólogo debe verificar el tipo de suelo sobre el cual fue levantado el edificio, a fin de determinar las medidas a ser tomadas para evitar un derrumbe.

“YA NO VOLVEMOS”

El presidente de la VI Circunscripción Judicial, Isidro “Cacho” González, mencionó que el actual edificio del Tribunal Penal de CDE ya no será utilizado y que los funcionarios no volverán al lugar. “Estamos buscando nuevo local para la sede penal del Poder Judicial en Ciudad del Este. Tenemos dos opciones. Definiremos en las próximas horas. En el local que cerramos hoy ya no volvemos”, declaró.

PLAZOS PROCESALES

Tras el incidente y el caos causado con la clausura del Tribunal Penal de CDE, la CSJ decidió por medio de una acordada que los procesos que fenecen esta semana lo hagan la próxima. El documento dice textualmente “establecer que los plazos procesales de lo Juzgados Penales de Garantías, Penales de Sentencias y Juzgados Penales de la Adolescencia de CDE, que fenecen los días 30, 31 de marzo, 1, 2 y 3 de Abril de 2016, fenezcan el 4 de abril del año en curso”.