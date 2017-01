Colectivo al mando de aprendiz fue a parar dentro de una casa POLICIALES

Un colectivo de la empresa Ciudad Jardín, sin pasajeros, fue a parar dentro del patio de una vivienda y milagrosamente no causó una tragedia. Vecinos de la zona indicaron que el minibus estaba al mando de un aprendiz, supuestamente menor de edad, que perdió el control por la falta de experiencia. Ocurrió ayer a las 14 horas en el barrio Remansito.

En el caso no hubo intervención de la Policía Nacional. El percance fue protagonizada por un minibus de la empresa Ciudad Jardín con número de orden 280, cuya identidad del conductor se desconoce. El vehículo quedó varado en el patio de una vivienda luego de llevarse por delante el portón y por muy poco no alcanzó las paredes de la casa. Los ocuṕantes de la casa, cuyas identidades tampoco fueron reveledas, se llevaron un tremendo susto. Supuestametne el colectivo estaba al mando de un aprendiz que perdió el control en una pendiente. Tras el incidente una grúa rescató el rodado.