Comerciantes de Mallorquín denuncian que MOPC ignora pedidos para duplicación de la Ruta VII LOCALES

Comerciantes y pobladores afectados por la duplicación de la Ruta VII denunciaron públicamente que no están siendo atendidas las sugerencias presentadas al Ministerio de Obras Públicas y la empresa licitada, sobre el proyecto original. Afirman que serán afectados si no se modifican algunos trabajos previstos en la mejora vial.

Los representantes de la Asociación de Comercian-tes y Trabajadores Mallor-quinos (ACTIM), organización que nuclea a centenares de ciudadanos del sector comercial del municipio y miembros de otras organizaciones sociales se reunieron con los concejales municipales de Mallorquín, a fin de solicitar el acompañamiento de los legisladores, pues aseguran que no existe respuesta de la empresa contratista y tampoco del MOPC sobre las observaciones realizadas al proyecto original de la obra en cuanto a retornos y colectoras. La preocupación au-menta de parte de los comerciantes debido a que los trabajos de duplicación de la Ruta VII están avanzando hacia este distrito y no se tuvo en cuenta las sugerencias realizadas al proyecto original.

La propia Municipali-dad de Juan L. Mallorquín había enviado al Ministerio de Obras Públicas una docena de peticiones para modificar el proyecto inicial de la duplicación de la Ruta VII, que cruzará por la ciudad. El pedido fue porque desde el principio la obra afectará negativamente a la zona comercial y la terminal de ómnibus si no se realizan algunas adecuaciones, como paso peatonal y las rotondas.

Entre los pedidos planteados al MOPC incluye la construcción de cinco retornos en diferentes accesos principales a la ciudad, construcción de paralelas para el empalme con importantes calles internas a la ciudad, mantener el retorno en el Km 258, la construcción de una pasarela inclusiva frente al Colegio Ramón Indalecio Cardozo y asfaltado de todas las calles colectoras dentro del casco urbano. Informaron que no están en contra de la duplicación, pero que el objetivo es que se adecue la obra de acuerdo a la necesidad de la comunidad sin afectar la territorialidad del municipio.