Completan entrega de 2700 becas integrales a jóvenes sobresalientes LOCALES

Gracias a un convenio marco entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Universidad Tres Fronteras que data desde el año 2.008, cerca de 2.700 jóvenes sobresalientes de escuelas públicas de la ciudad fueron beneficiados con becas completas gratuitas desde el primer año hasta el último año de la carrera universitaria, una inversión que oscila los 70 mil millones de guaraníes hasta la fecha.

Durante el acto cívico en conmemoración del aniversario sesenta de la ciudad desarrollada en el Museo “El Mensú”, la intendenta Sandra Zacarías junto con los concejales municipales presentes Juan Ángel Núñez, Perla de Cabral y Miguel Coronel hicieron la entrega simbólica de las becas dirigidas a los jóvenes sobresalientes.

De esta forma el municipio apuesta a la formación de los jóvenes compatriotas que tienen ganas de superarse en la vida a través de su formación académica logrando un desarrollo integral, ofreciendo una educación completa de calidad y de forma totalmente gratuita. Actualmente, cerca de 1000 alumnos siguen sus estudios, teniendo la posibilidad de días mejores para ellos y para sus familias.

Todos los jóvenes profesionales se mostraron agradecidos por la oportunidad que brinda la Municipalidad de Ciudad del Este a favor de la educación. Los mismos dejaron un mensaje a aquellos que accedieron nuevamente a las becas, a que aprovechen esta brillante oportunidad de formarse, ser alguien en la vida y ser útil a la familia y a la sociedad.

El señor Olimpio Alcaraz, quien es hoy día un flamante Ingeniero en Informática, superando todo obstáculo y siendo un verdadero ejemplo para todos, “tenía ganas de estudiar pero todo parecía muy difícil, teniendo en cuenta mis limitaciones, en ese momento no contaba con recursos financieros para solventar los gastos de estudio, aun así tomé la decisión y después de 20 años volví a estudiar de nuevo terminé mis estudios secundarios y con ayuda de los directivos de la escuela donde culminé golpeamos la puerta de la municipalidad y a través de la intendenta Sandra Zacarías conseguí una beca completa para estudiar”

Richard Gayoso, estudiante de 5º año de Medicina, quien a punto de recibirse se mostró muy agradecido por la oportunidad que le brindó la municipalidad de estudiar una carrera universitaria, “la beca me dio todo, me ayudó muchísimo, la intendenta da oportunidad a las personas que realmente necesita, siempre trate de luchar y ser mejor alumno para conseguir una beca, hablamos con la intendente y producto de esa conversación logré una beca completa para seguir mis estudios universitarios, y la carrera que elegí es medicina y es una de las más costosas, quiero ser un cirujano plástico”, agregó

Por otra parte el nobel becario Joel David Cabrera Barreto, también es emblemático, está a punto de iniciar la carrera de Marketing, y siempre se lo ve trabajando en un puesto de venta de frutas y verduras, ubicado en el barrio Ciudad Nueva. El mismo, si bien no fue mejor egresado, fue premiado por su esfuerzo diario por la Municipalidad, para poder estudiar en la universidad.

“En el momento en que me dijeron que eres beneficiario de una beca por tus méritos de trabajo, es algo muy importante, fue una emoción y más allá de lo que pude soñar, no esperaba esto, pero gracias a Dios la municipalidad, la intendenta, docentes y compañeros pudieron ver el esfuerzo que realizo a diario, de corazón agradezco el apoyo de todos. Como sabes conseguir un buen trabajo que te termita estudiar una carrera universitaria es muy difícil por esa razón solo me queda agradecer a todas las personas que supieron ver el esfuerzo y sacrificio que hago para salir adelante en pos de un futuro mejor”, culminó el joven becado, Joel David Cabrera Barreto.