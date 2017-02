Comuna cancela itinerario de empresa Santo Domingo ante negativa de firmar contrato LOCALES

La empresa de transporte Santo Domingo, propiedad de Alejandro Anissimof, no cumplió con los plazos establecidos para la firma del contrato de prestación del servicio de transporte, motivo por el cual la municipalidad de Ciudad del Este procedió a cancelar el permiso que dicha empresa tenía para usufructuar el itinerario 1 del tramo 5. Luego aparentemente en represalia Alison Anissimof fue hasta la residencia de la intendente con intenciones de realizar pintata.

Según informó la comuna “la empresa Santo Domingo S.R.L., no se ha presentado en tiempo y forma a firmar el contrato del itinerario del tramo 5, itinerario 1, motivo por el cual no se ha homologado el referido contrato y no se encuentra en vigencia. Ante esta situación, y teniendo en cuenta que todos los plazos están fenecidos, sin haberse concretado esta concesión por la negativa de la empresa Santo Domingo de presentarse a firmar el contrato respectivo, la comuna en uso de sus atribuciones decide cancelar la concesión de dicho tramo”, dice parte de la disposición comunal.

En otro momento, se aclaró que el Tribunal de Cuentas, segunda sala, no hizo lugar al pedido de nulidad de la resolución de adjudicación. La resolución de dicho órgano, fue firmada por Arsenio Coronel como presidente, y por los miembros Ramón Rolando Ojeda y María Celeste Jara.

Con esta resolución, se confirma a legalidad de todo el proceso licitatorio que tiene como principal objetivo la renovación de la flota de buses de Ciudad del Este. Esta cancelación no afecta la participación de la empresa Santo Domingo S.R.L. en futuras licitaciones, pudiendo la misma presentarse en los llamados posteriores para el servicio del transporte público, incluso del tramo que hoy es cancelado.

El jefe de la división transporte público, Teodoro Román, aclaró que en nota de fecha 4 de enero de 2.017, es decir, 3 meses y 8 días después de la fecha prevista, el señor Alejandro Anissimof solicitó firmar el contrato que debía hacerlo el pasado 27 de setiembre.

La secretaría general de la Municipalidad, aclaró en ese entonces que “todas las etapas de una licitación deben ser cumplidas por las partes en tiempo y forma, sin que ninguna institución, personas sean físicas o jurídicas puedan alterar en forma alguna los trámites contemplados en la Ley y mucho menos alterar los plazos en beneficio de una empresa o persona…”

PERMISOS PROVISORIOS

Asimismo, la comuna informó que se estarán otorgando permisos provisorios para cubrir el itinerario dejado por Santo Domingo, como el itinerario 2 del tramo 2, que había sido designado a la empresa Acaray mí S.A., sin que dicha empresa pueda dar cumplimiento a este trabajo. Por dicha razón, estos dos itinerarios serán cubiertos por las empresas Vimax S.A. y Cedrales Tour, mientras se realicen los nuevos llamados a licitación para adjudicar los itinerarios desiertos y los que ahora quedaron sin una empresa adjudicada.