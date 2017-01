Comuna de CDE con aumento sustancial en transferencias de Royalties y Fonacide LOCALES

La Municipalidad de Ciudad del Este entregó todas las documentaciones de la institución a los diferentes entes contralores del país en tiempo y en forma. La presentación se realizó el pasado 12 de enero, donde funcionarios de la dirección de Finanzas de la comuna han proporcionado todas las documentaciones correspondientes al último informe cuatrimestral del año 2016. La entrega de los documentos se realizó al Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, órganos encargados de controlar, verificar, auditar y transferir los recursos económicos a todos los municipios y gobernaciones del país.

La semana pasada se ha presentado la rendición de cuentas correspondiente a las cuentas de los Fondos de Royalties y Compensacio-nes, y el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desa-rrollo y el Fondo para la Excelencia de la Educa-ción y la Investigación (FONACIDE). Si el municipio no presentara en tiempo y forma sus documentaciones a los entes contralores, el Minis-terio de Hacienda no transferiría los recursos. La comuna hasta la fecha recibe los desembolsos del Minis-terio de Hacienda de forma normal conforme a la Ley. Asimismo, es bueno recordar que según la ley, los Royalties y el recurso del FONACIDE se reparten en base a un porcentaje previamente establecido para todos los municipios, no pudiendo variar para uno en particular, salvo que el mismo cambie de categoría en base a una ley del parlamento.

La variación de los montos transferidos a los municipios pueden realizarse por:

La creación de nuevos municipios, lo que conlleva la distribución de dichos recursos a más ciudades.

Los cambios por la cotización del dólar, que pueden ocasionar un aumento o una disminución en las transferencias de la Itaipú Binacional al Ministerio de Hacienda.

En base a algunos decretos o reglamentaciones que varíen los montos, pero obviamente afectando a todos los municipios por igual, y no solamente a uno en particular.