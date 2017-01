Con documentos falsos, Kelembu busca ubicar a sus leales en la cuarta etapa LOCALES

Otra más del concejal Celso Miranda. Esta vez, para justificar una denuncia sobre supuesto cobro irregular por ubicación de casillas en la 4ª etapa, presentó documentos falsificados de supuesto cobro de canon pertenecientes a una familia de seguidores suyos. El número identificario de los mismos, conocido como R.C.M. pertenece en cada una de las 3 casillas a otros arrendatarios, por lo que la dirección jurídica estudia acciones legales a seguir a partir de ahora, con referencia a este tema.

El mismo presentó el pago de canon de tres casillas adulteradas, pero luego de realizar la verificación correspondiente se descubrió que dichos documentos fueron falsificados y que pertenecen a otras personas.

DOCUMENTACIONES ADULTERADAS DE

SUPUESTOS “MESITEROS”

Se ha descubierto documentos adulterados presentados por las siguientes personas, quienes decían ser beneficiarios de puestos de venta en la 4ª etapa del micro centro. Teofila Anzoategui de Ruíz Díaz presentó comprobante con Registro de Contribuyente Municipal Nº 46.721, que pertenece al señor Darío Brizuela, también hizo lo mismo Mirna Elizabeth Ruiz Díaz Anzoategui, quien presentó Registro de Contribuyente Municipal Nº 108.478, que pertenece al señor Pedro López López. Igualmente se descubrió que Sebastián Escobar Servín, presentó Registro de Contribuyente Municipal Nº 46.720, que pertenece al señor Osorio Fernández.

Ante esta irregularidad, los antecedentes fueron remitidos a la dirección jurídica de la institución y al Juzgado de Faltas para tomar las acciones legales que correspondan en derecho.

Estos son los documentos que avalaban los reclamados por el Señor Celso Miranda, Concejal Municipal, claramente adulterados y realizados por un supuesto “gestor”, que será identificado en su momento en base a las investigaciones a las acciones judiciales correspondientes.

“PERDÓN POR HABERTE HUMILLADO Y DECIR

TANTAS COSAS MALAS”

Asimismo, la señora Mirna Elizabeth Ruiz Díaz Anzoategui, quien había presentado una denuncia sobre supuesto cobro irregular de unos 8 mil dólares de parte de la dirigente Mirna Maciel, finalmente terminó pidiendo perdón a la misma por las mentiras, conforme se desprende de un audio que circula en las redes sociales.

La misma admite haber mentido con relación a dicho cobro, y no se presentó a realizar la denuncia como había anunciado en una red social el concejal Celso Miranda.

Con voz quebradiza y llorosa la señora Mirna Elizabeth Ruiz Díaz Anzoategui pedía perdón a la señora Mirna Maciel a quién incluso la consideraba como una madre.

“Ña Mirna perdonámena, necesito tanto que me digas que me perdonas, estoy sufriendo tanto por haberte humillado y por hacerte tantas cosas malas, por todo el daño que te hice perdóname, de corazón te pido desde el más profundo de mi corazón, te digo sinceramente, te considero como mi mamá, por todas esas cosas que te hice perdóname”, decía parte del audio que circuló por las redes sociales.