Con la única misión de pasar de ronda Olimpia recibe a Independiente del Valle DEPORTES

El “Expreso Decano” esta noche no puede fallar. Jugando bien o mal debe lograr la clasificación, de lo contrario su participación en la Libertadores será un fracaso rotundo. El juego arrancará a las 20:45, y Olimpia debe remontar el 1-0 que dejó el partido en Ecuador.

Para Olimpia hoy no hay derecho para vacilar. Es que en el juego de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores perdió 1-0 ante Independiente del Valle, y esta noche en el desquite debe vencer por dos goles de diferencia para clasificar a otra instancia, de lo contrario será un fracaso la participación olimpista en la Libertadores 2017.

Después de haber comenzado con el pie derecho en el torneo local, con la victoria de 3-0 ante Sportivo Trinidense, el ambiente hostil que se tenía en campamento franjeado cambió totalmente. Las victorias tienen estos puntos, razón por la cual el equipo está motivado para buscar la victoria y clasificación a la próxima fase. Pablo Repetto tendrá algunas indecisiones, teniendo en cuenta el buen nivel de Pablo Mouche, Brian Montegro, entre otros en el cotejo por el campeonato local, jugadores que serán de mucha importancia en caso de que tengan sus oportunidades en el plano internacional.

Por sobre todas las cosas Olimpia no debe permitir que el combinado ecuatoriano le marque un gol, pues allí el equipo de Para Uno se verá obligado a marcar tres tantos para clasificar. El lance arrancará a las 20:45 y el Decano contará con el apoyo de su afición deportiva.

SERÁ UN FRACASO

“Se viene un partido duro como en la ida, ellos no fueron mejores que nosotros allá, hay que hacer un partido inteligente, un partido de Copa, sabemos que podemos revertir el gol en contra, no debemos desesperarnos, hay que jugar con paciencia, haciendo nuestro partido, sabemos que los goles van a llegar”, comentó Julián Benítez. Por otro lado sostuvo que el apoyo de la hinchada será importante.

“Siempre es fundamental la gente, que siempre apoya y motiva, tenemos la hinchada más grande del país y de Sudamérica y eso ayuda.

En Olimpia siempre hay presión, es una institución que todo lo que juega tiene que ganar, lo importante siempre es tratar de triunfar. En Olimpia es un fracaso no llegar al objetivo, nos tocó un duro rival, el último finalista, pero estamos tranquilos”, finalizó Benítez.