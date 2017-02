Concejal Corvalán plantea dejar sin trabajo a unos 1.000 mototaxistas LOCALES

En una maniobra encabezada por los aliados políticos Herminio Corvalán y el dirigente taxista Valerio Martínez, los concejales de la oposición pretendían utilizar una supuesta superposición de paradas para evitar que los moto taxistas tengan la posibilidad de seguid trabajando en el micro centro. Esta acción fue en cumplimiento de una amenaza que había hecho el legislador comunal hace varios días, como represalia contra los trabajadores de las motos, a quienes acusa de apoyar a la intendente Sandra Zacarías. La jefa comunal había vetado dicha resolución pero los ediles opositores contaron con la anuencia del concejal Núñez para levantar el veto del ejecutivo. Los concejales oficialistas evitaron el plan de opositores de dejar a cerca de mil trabajadores moto taxistas sin trabajo, en la sesión de ayer martes de la Junta Municipal. El concejal Herminio Corvalán con anuencia de sus colegas de la multibancada planteó un dictamen para derogar la resolución 787/2015 que habilita puestos de espera para los trabajadores del manubrio.

Los taxistas, el año pasado y con la complicidad de Corvalán y la multibancada, habilitaron una parada de taxis sobre la Avenida Piribebuy, en el mismo sitio donde se homologaba por resolución 787/2015 de la Junta Municipal el establecimiento de las paradas de moto taxi, hecha durante la administración de Alberto Rodríguez, conforme resolución 9.133 del 2 de noviembre de 2.015.

Para ello, se valieron de una antigua resolución que data del año 1.988. Sin embargo, omitieron que en el año 1.997 la Junta Municipal de Ciudad del Este había reorganizado todas las paradas de taxis de Ciudad del Este.

El concejal Miguel Coronel, Perla de Cabral y Alejandro Zacarías, advirtieron que al derogar dicha resolución estarían dejando sin trabajo a miles de ciudadanos, que primero se debería ver la solución y no dejar sin trabajo a las personas.

El concejal Miguel Coronel expresó que “todos los mototaxistas quedarán sin lugar de trabajo a causa de esta derogación, se debería hablar y dar primeramente una solución y no enviarle a la calle directamente, incoherentes los colegas que dicen buscar una resolución pero les echan de su trabajo sin una solución”.

La concejal Perla de Cabral acompañó lo dicho por Coronel y además agregó que “las cosas se tienen que solucionar en base a diálogo, los dos tienen derecho a trabajar, esto solo perjudicará a los trabajadores mototaxistas, con el diálogo se puede solucionar no se debe perjudicar a ninguno de los dos, el beneficio debe ser para todos, y hoy algunos colegas están sacando de su lugar a esta gente”.

A su vez el concejal Alejandro Zacarías fue más directo y afirmó que, “como pueden decir que van a estar bien si le están sacando su lugar de trabajo, al derogar está resolución no existirá ninguna parada de mototaxis, si les sacamos este oficio en qué trabajarán o cómo”, se preguntó.

Al mismo tiempo agregó “debemos buscar la solución antes de dejar a nuestros compatriotas sin trabajo, no entiendo el objetivo y repudio el hecho de querer dejar a personas sin trabajos”.

“Desgraciadamente es-tamos algunos que no vamos a permitir esto, quieren enfrentar a la sociedad por mero capricho político, sí estoy a favor del ordenamiento pero creo que dejarle sin lugar de trabajo no es el camino.

Lo que realmente quiere este colega es hacerse el todopoderoso y que él sea el que decida quiénes son los que van a ser los beneficiados, evidentemente quiere beneficiar a su grupo, para crecer tenemos que dar trabajo y no quitar, lo incoherente es que todo el día pregona trabajo para la gente sin embargo actúa de forma diferente y quiere dejar sin trabajo a miles de taxistas”, finalizó diciendo el edil Zacarías.