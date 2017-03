Concejales de Alto Paraná agregan requisitos para renuncia de gobernador, ante escándalo en Guairá NACIONALES

Tras el escándalo registrado en la Gobernación de Guairá, por la supuesta renuncia falsa del Gobernador de este departamento, la Junta Departamental de Alto Paraná aprobó ayer un proyecto de resolución por medio del cual se amplían los requisitos para la presentación de renuncias de los concejales y gobernadores. Con la nueva resolución, el trámite deberá ser ante el pleno o vía escribanía.

El concejal departamental Wilberto Cabañas, dijo a los medios de prensa que en la nueva Resolución se agregó un nuevo requisito al procedimiento para que, tanto un gobernador como un concejal, presenten su renuncia. “Introdujimos un requisito que consiste en que la renuncia debe ser presentada de forma física ante el pleno o vía escribanía y que la misma sea remitida a la Junta Departamental”, detalló.

El edil departamental explicó que la medida fue adoptada tras los confusos episodios que se relacionan con la supuesta renuncia del gobernador del Guairá, Rodolfo Friedmann. “Se tomaron las medidas preventivas para evitar que esto suceda en nuestra gobernación”, agregó.

El documento fue presentado la semana pasada y, tras pasar por comisiones, se aprobó ayer en la Junta Departamental.

Por su parte, el gobernador Alto Paraná Justo Zacarías Irún, informó que la Junta Departamental decidió que el reglamento establezca un artículo más preciso sobre renuncia de los concejales y del gobernador. “La idea es que desde ahora cuando se presente una renuncia por escrito están obligados a intimar al renunciante a ratificarse”, indicó.

Zacarías Irún explicó que esto lo harán vía notario público de manera que el renunciante se ratifique o no. “Yo realmente no tuve que ver con la decisión de la Junta, pero como me preguntan voy a explicar lo que se resolvió. Con la notificación se sabrá legalmente si es o no su firma y si tiene real intensión de renunciar, ya sea el gobernador o los concejales departamentales”, refirió.

Expresó que todo este procedimiento será obviado si es que la renuncia enviada a la Junta va acompañada de certificación de firma o escritura pública. “No hace más falta que la Junta envié el notario si es que el documento es presentado con un documento de certificación de firma.