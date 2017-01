Concejales departamentales de la oposición se sienten “desanimados” LOCALES

Concejales departamentales de la multibancada que rechazó la ejecución presupuestaria del gobernador Lucho Zacarías, a sabiendas de que necesitan 14 votos para ratificarse en el rechazo a la rendición de cuentas, los cuales no tienen, señalan que con este escenario, los casos de sobrefacturación en obras, denunciados por los ediles, quedarán en el “opa’rei”.

La concejal Carolina Bareiro (PLRA), dijo que “desanima” que las denuncias de malversación de fondos no sean investigadas. También criticó las expresiones de Zacarías, quien dijo que “no le preocupa” el tema. Fuentes cercanas al gobernador afirman que éste vetará el rechazo de la Junta Departamental a la ejecución presupuestaria, resuelto el viernes último por once votos contra nueve. Bareiro reconoció que el legislativo no cuenta con mayoría absoluta, es decir, 14 votos, para ratificarse en su postura. Luego de un rechazo del balance en el legislativo, el documento vuelve al ejecutivo para el veto o promulgación. “Es un hecho que el gobernador va a vetar y no contamos con los 14 votos para mantener la postura de la Junta”, expresó Bareiro.

Aseguró que existen otros mecanismos de control, como la Contraloría General de la República y la Fiscalía de Delitos Económicos, sin embargo, lamentó que no prosperen las denuncias hechas contra las autoridades de turno, por mal uso de los recursos públicos.

Criticó que el gobernador, en una declaración oficial en la página de la institución, haya asegurado que “no le preocupan” los cuestionamientos. “Desanima cuando vemos dónde van a parar las denuncias. El gobernador dice que no le preocupa, eso porque ellos tienen todo cubierto, en nuestro país no hay justicia, pero es nuestra obligación denunciar”, dijo la concejal.

El legislativo departamental rechazó el balance de Zacarías por numerosas falencias en obras, supuestas sobrefacturaciones y la falta de acceso a los documentos. El caso más llamativo es el de los 52 “gallineros de oro” de 5×3 metros, que llegan a costar G. 13.000.000 cada uno. “No me preocupa” En respuesta a las críticas de los concejales, desde la página web oficial de la Gobernación, Justo Zacarías dijo: “No me preocupa en lo mínimo las dudas de algunos, estamos para aclararles con gusto, pero tontos no somos, a los que no quieren escuchar tampoco estamos para perder el tiempo”, expresó el ejecutivo. En otro momento, aparentemente quiso dar a entender que su administración tiene el apoyo del presidente Horacio Cartes, al anunciar que “múltiples obras serán inauguradas el próximo mes con presencia del presidente Horacio Cartes. Nos ocupamos de lo que verdaderamente nos corresponde, trabajar, y eso se refleja en los resultados, obras viales, gran cantidad de aulas, de primera calidad”, expresó.