Consideran gran error político querer desconocer liderazgo de Javier Zacarías

Luego de intentos disimulados por mantener unidad dentro del Movimiento Honor Colorado en el Alto Paraná, finalmente se dejan de lado caretas y se encamina a una separación efectiva de grupos que responden al mismo líder nacional, Horacio Cartes, pero no están dispuestos a dejarse guiar por el mismo dirigente. La mayor parte de la dirigencia colorada local, opta por seguir bajo la batuta de Javier Zacarias Irún.

El acto desarrollado por el grupo encabezado por el diputado Ramón Romero Roa, desencadenó el enojo de los dirigentes de Honor Colorado, debido a que se utilizó irresponsablemente el nombre del movimiento, y ni siquiera se comunicó a la cúpula principal cartista a nivel regional.

Los presidentes de seccionales fueron los primeros en reaccionar, y lamentaron la falta de respeto hacía el líder Horacio Cartes, y los que en verdad son referentes locales de HC. “Es faltar el respeto al líder del movimiento, Horacio Cartes lo que hicieron, así como a los presidentes de seccionales. Se hace de todo para intentar no reconocer el liderazgo natural del Dr. Javier Zacarías, lo que es un grave error político, y se exponen innecesariamente a las críticas por falta de sentido común”, expresó Elías Bernal, Presidente de la Seccional N° 4.

Admitió que ningún dirigente de seccional fue invitado, ni siquiera comunicado del acto del sábado anterior, y ello no hace favor a nadie, expresando muy poco de quienes supuestamente pregonaban la unidad de la familia colorada. “No fuimos invitados en un acto que lo hicieron en nombre del Movimiento Honor Colorado, siendo que nosotros somos los verdaderos representantes del movimiento como presidentes de Seccionales electos por Honor Colorado (sic)”, comentó.

Bernal insistió que los liderados por Romero Roa, no quieren comprender algo lógico, como la trascendencia que logró el cartismo, desde la integración del equipo de Javier Zacarías, únicamente por capricho personal. “No quieren reconocer el liderazgo natural del equipo Zacarías en el departamento, y lo que implicó para el cartismo la suma de este grupo”, sentenció.