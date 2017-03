Cónsul Álvarez viola varios artículos de la ley del Servicio Diplomático LOCALES

El precandidato a la gobernación del Alto Paraná, Magno Álvarez, con su participación en la plenaria pasada de su equipo político viola varios artículos e incisos de la ley 1.335/99 “Del Servicio Diplomático y Consular de la República del Paraguay”.

El artículo 34, en sus incisos j y k, establece claramente las prohibiciones que tiene el mismo, entre ellas “j) ejercer actividades remuneradas ajenas al servicio, salvo la docencia y otros casos excepcionales, que deberán ser necesariamente autorizados por resolución ministerial; y lo más importante, “k) ejercer actividad proselitista de carácter político-partidario en el desempeño de sus funciones.”

Bien es sabido que Álvarez maneja un noticiero que hasta hace poco tiempo era presentado por él, siendo que hasta ahora es el dueño del espacio en un canal de cable de la ciudad. Por otra parte, la expresa prohibición de realizar actividad político-partidaria es hecha abiertamente, sin ningún pudor, publicando incluso en sus redes sociales actividades casi diarias de proselitismo con vistas a las internas de la ANR.

Consultado en la “Red de Medios” sobre esta situación, Magno negó que esté haciendo política, indicando que “sólo acompaña los trabajos del presidente” (sic). Agregó, con total desconocimiento o con intenciones de zafarse, que “no soy de carrera, no soy escalafonado”, expresó.

Sin embargo, al no ser escalafonado o no ser de la carrera diplomática, no debería ser nominado Cónsul, pues el artículo 42 establece “Los funcionarios escalafonados ejercerán la función consular, con el rango que les corresponda según el artículo 3 de esta ley, cuando sean destinados expresamente a oficinas consulares, o cuando el Jefe de la Misión Diplomática en que prestan servicios, o el Ministerio en su caso, les encargue dicho cometido.

La función consular está reservada a los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular, pero el Poder Ejecutivo podrá designar cónsules honorarios, a propuesta de las misiones diplomáticas o consulados generales correspondientes…”.