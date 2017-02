Controles a infractores seguirán y exigen respeto a las leyes de tránsito LOCALES

La Municipalidad de Ciudad del Este a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad anuncia que los controles a los vehículos mal estacionados especialmente en la zona del micro centro serán intensificados con la intención de ordenar y mantener una circulación fluida en la ciudad. Al mismo tiempo se solicita a las personas que sean responsables de sus actos y respetar las señales en todos los sentidos para no ser multados.

El director de tránsito de la comuna esteña Silverio Méndez manifestó que la intención de este operativo no es multar, ni sancionar a los conductores y sí lograr un tránsito más fluido especialmente en la zona del micro centro de la ciudad. Además expresó que desde que asumió el cargo se cometieron unas 300 infracciones de las cuales el 90% corresponde a mal estacionamiento.

“Esta es una lucha diaria, lastimosamente la gente no se quiere convencer y respetar las ordenanzas que regulan el estacionamiento, en dos meses y medio de nuestra estadía en la dirección de tránsito hemos intervenido cerca de 300 casos, de los cuales el 90 % corresponde a mal estacionamiento, y se sigue cometiendo este tipo de infracción”, comenzó diciendo el director de Tránsito.

Asimismo agregó que seguirán los controles pero con el objetivo de lograr un tránsito más fluido y no multar o sancionar a las personas. “Nuestra obligación es dar cumplimiento a las normas y a las ordenanzas municipales, las directivas de la intendenta no es multar ni sancionar, el objetivo es lograr un tránsito más fluido en la ciudad especialmente en la zona del microcentro.

En otro momento Silverio Méndez expresó “el procedimiento en sí que realizamos es advertir primeramente a los conductores si es que están dentro del vehículo, luego solicitar sus documentaciones, se le explica que está mal estacionado y se le pide circular y termina ahí, pero si no quiere colaborar y se resiste a cumplir con lo que las ordenanzas indica ya se procede a multar, luego si no coopera ahí le aplicamos el inmovilizador de vehículo”, comentó.

Para culminar expresó que todos los días tienen casos similares con respecto a personas que no quieren respetar las reglamentaciones de tránsito, “Todos los días tenemos casos similares, a diario es la lucha de tratar de tener un tránsito fluido, vamos a seguir insistiendo en esto, no vamos a descansar hasta lograr nuestro objetivo”, indicó.

Siguió manifestando “ayer tuvimos un caso de un conductor que estacionó en forma irregular sobre la calle Pampliega, luego se encontró que su habilitación estaba vencida y también se negó a mostrar su Registro de Conducir, el conductor fue derivado hasta el corralón pero se dio a la fuga ingresando a la sede de la Jefatura Policial del Alto Paraná, finalmente el conductor de dicho vehículo pagó la respectiva multa”, culminó Méndez.