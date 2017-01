Cuenta regresiva para elecciones del Consejo de la Magistratura NACIONALES

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), dio a conocer el modelo de boletín de voto y adjudicará las letras a los respectivos candidatos que pugnarán en las elecciones para integrar el Consejo de la Magistratura (CM) a realizarse el 22 de enero. El objetivo es reunir a todos los apoderados de las listas que presentaron candidatos para debatir sobre los modelos para cualquier observancia y o detalle.

El director de Recursos Electorales, Luis Salas, informó que durante la reunión, también serán abordados otros temas que hacen al proceso electoral y la organización de los comicios. Mencionó que la adjudicación de las letras para cada lista se realizará de acuerdo al orden de presentación. Para el efecto fueron convocados seis movimientos: el Frente de Unidad y Renovación Gremial, Abogados Solidarios al Consejo, Pro Justicia, Hagamos la Diferencia, Abogados Pasilleros al Poder, Justicia y el Movimiento Forum Unido.

Ayer venció el plazo para la acreditación de los apoderados y para la presentación de las listas de los candidatos y de proponentes, en cumplimiento al artículo 24 que establece que las listas deberán presentarse ante el TSJE hasta veinte días antes de las elecciones.

Los diferentes candidatos al Consejo a la Magistratura son: El abogado Adrián Salas, miembro del Consejo de la Magistratura (CM), Ramón Bueno Jara actual miembro del Consejo de la Magistratura, el Abogado Claudio Bachetta, hermano del senador Enrique Bacchetta y actualmente es suplente de Adrián Salas, y la Abogada Nilsa Casco.

Los abogados habilitados en el padrón actualizado podrán votar en cualquiera de las Circunscripciones Electorales establecidas al efecto, votarán una sola vez y en una sola de las Circunscripciones, so pena de incurrir en el delito definido en el Art. 323 inc. b) del Código Electoral. Los abogados que tienen el derecho al sufragio en otro estamento con representación en el Consejo de la Magistratura ejercerán su derecho al voto una sola vez en estas elecciones o en la que corresponda al otro estamento. La Resolución Nº 6619 fija como último día de presentación de listas de candidatos el lunes 2 de enero de 2017.

Lugares de Votación:

-En la Sede Central de la Justicia Electoral, con Sede en Asunción: Avda. Eusebio Ayala Nº 2159 esq. Santacruz de la Sierra, Mesa Nº 1 al 70. En el Tribunal Electoral, con Sede en Concepción: Brasil Esq. Pedro Juan Caballero, Mesa Nº 71 Y 72. En el Tribunal Electoral, con Sede en Villarrica: San Roque González Esq. Mompox y Alberdi, Mesa Nº 73 Y 74. En el Tribunal Electoral, con Sede en Cnel. Oviedo: Mariscal López C/ Manuel Frutos, Mesa Nº 75, 76, 77, 78 Y 79.

En el Tribunal Electoral, con Sede en Encarnación: Avda. Gral. Caballero Nº 312 esq. Juan León Mallorquín y Mcal. Estigarribia, Mesa Nº 80, 81, 82, 83 Y 84. En el Tribunal Electoral, con Sede en San Juan Bautista, Misiones: Ruta Internacional Km. 197 – Silvano Frutos e/ Cuerpo De Paz y Juan Pablo II, Mesa Nº 85 y 86. En el Tribunal Electoral, con Sede en Ciudad del Este: Avda. Tte. Rojas Silva y Gral. Lagrabe, Mesa Nº 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Y 96. En el Tribunal Electoral, con Sede en Pilar: Avda. Antequera Nº 909 c/ Tte. Fosatti, Mesa Nº 97.

En el Tribunal Electoral, con Sede en Pedro Juan Caballero: Gral. Bruguez y Yegros, Mesa Nº 98 Y 99. En el Juzgado Electoral de San Pedro del Ycuamandyju: Av. Pedro Gracia c/ Amancio Gaona, Mesa N° 100. En el Juzgado Electoral de Caazapá: Padre Adolfo Zaracho e/ Tito Bogado, Mesa Nº 101. En el Juzgado Electoral de Salto del Guairá: Calle 2 y Calle3; Barrio Sagrada Familia, Mesa Nº 102. En la Oficina del Registro Electoral de Villa Hayes: Mariscal López e/ Isla Po’i, Mesa Nº 103. En el Juzgado Electoral, con Sede en Caacupé: Ruta Mariscal Estigarribia c/ Ayala Solís: Mesa Nº 104 Y 105. En el Juzgado Electoral, con Sede en Paraguarí: Pa’i Gómez c/ 14 De Mayo, Mesa Nº 106 Y 107.