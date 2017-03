Culminó la siembra de maíz con atrasos y con riesgo de pérdidas en Alto Paraná LOCALES

Culminó la siembra de maíz zafriña con 15 días de atraso, y serios indicios de que no se podrá repetir el récord del millón de hectáreas a nivel país. Este año se prolongó por cuestiones climáticas la cosecha de soja hasta el mes de febrero, por lo que sembrar maíz ya era arriesgado, según explicaron productores de Alto Paraná.

El maíz zafriña peligra este año con no cubrir los costos, debido a que los productores se vieron forzados a realizar la siembra en el mes de febrero, señaló igualmente Adir Lui, presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, filial Santa Rita.

“El maíz, por la perspectiva de precio no incentiva sembrar, ojalá que mejore más adelante, porque ahora se está hablando de US$ 80 la tonelada, y el costo de la semilla equivale a una cosecha de 3.000 kilos por hectárea, o sea que hay que superar ese rendimiento para tener un ingreso. Es absurdo, con ese cálculo, no vas a sembrar nunca maíz”, señaló.

El año pasado el rendimiento del maíz zafriña fue de 4.700 kilos por hectárea, según registros de la Cá-mara Paraguaya de Expor-tadores y Comercializa-dores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO). Sembrado fuera de época, se teme que el maíz zafriña este año rinda un 50%, o sea 2.300 kilos por hectárea que estaría por debajo de los rindes de empate en los costos de 3.000 kilos por hectárea.

“En todos los años en esta época, el maíz ya estaba grande, la soja zafriña ya estaba toda afuera también y este año el atraso es muy grande”, aseguró por su parte Hermes Aquino, también miembro de la Coordinadora Agrícola del Paraguay. Aquino comentó que muchos productores cancelaron los pedidos de semillas, atendiendo a que son conscientes de que la siembra de maíz zafriña realizada en el mes de febrero, solo podía apuntar a un rendimiento del 50% de lo que hubiera alcanzado si se sembraba en enero.

“El 50% del maíz se dejó de sembrar. La gente empezó a sembrar soja zafriña porque es más viable al pasar enero. Eso va a impactar en algún momento porque con la cantidad de animales que se tiene en confinamiento va a subir el precio del maíz, por lo menos a nivel interno”, refirió. No obstante, Aquino mencionó que los productores que sembraron maíz, se manejaron con variedades de baja calidad pensando al menos en tener una cobertura que proteja los suelos hasta la próxima siembra de soja.