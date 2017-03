Dejan mobiliarios y material didáctico del Colegio del Area 1 bajo la torrencial lluvia LOCALES

Una gran cantidad de mobiliarios y materiales didácticos del Colegio Atanasio Riera del Área 1 de Ciudad del Este se quedaron a la intemperie se destruyeron con el temporal de ayer, que llegó en horas de la madrugada con una intensa lluvia, prolongada hasta el medio día. Los muebles fueron sacados de las salas para la reforma completa de la institución. El trabajo realiza la Itaipú Binacional a través de una empresa tercerizada, pero los directores de la institución no hacen el control correspondiente para resguardar el patrimonio del establecimiento educativo, según denunciaron algunos padres.

“Se quedaron a la intemperie todo tipo de muebles: sillas, armarios, escritorios, textos de todo tipo. Vinieron a destechar en apuro en enero todo de una vez, luego se vino los días de lluvias y se deterioró todo. También habría desaparecido objetos audiovisuales de mucho valor. Los alumnos están en estos momentos con falta de sillas y escritorios para profesores como consecuencia de haber quedado a la deriva en la lluvia, la tormenta y el sol por mas de meses. Se destruyeron libros de la diversas salas temáticas”, indicó uno de los padres quien no quiso identificarse.

Ante esta denuncia, constatamos que en el patio de la isntitución quedaron una gran cantidad de armarios, sillas, mesas, además de una importante cantidad de documentos de la institución.

El Lic. Antonio Otazu, director del Colegio del Area 1, intentó minimizar la denuncia y aseguró que son muebles muy viejos que se quedaron en el patio, indicando que el salón de eventos se utilizó para guardar los mobiliarios mientras se realizan los trabajos de reparación, pero ante la falta de espacios físicos, se quedaron los muebles encarpado afuera. Sin embargo, ayer se pudo observar que no tenían protección los armarios y documentos que estaban a la intemperie.

En cuanto a los documentos que se quedaron en el patio, señaló que son exámenes de años anteriores que ya no tienen validez, pero se puede apreciar que algunos materiales didácticos se perdieron a causa de la intensa lluvia que se registró en la mañana de ayer.

En otro momento, el director del colegio aseguró que no están teniendo sillas con pupitres, por lo que solicitaron a través de una nota a la Itaipu Binacional la adquisición de nuevos mobiliarios. Dijo que por el momento están utilizando sillas sin pupitres del salón de eventos, mientras tengan respuesta de la entidad. Algunos padres aseguran que recién el 13 de marzo comenzaron las clases en la institución, pero que se desarrollan las clases a medias, debido a que aún no están en condiciones.

El encargado de despacho Antonio Otazo, supuestamente es protegido de la coordinadora de supervisiones, Ana Rios de Franco, según nuestra fuente.

“Otazo como responsable permitió este manejo desprolijo de los muebles y que trajo como consecuencia las pérdidas de cuantiosos materiales”, dijo uno de los que se comunicaron con la redacción del diario.