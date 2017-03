Demostración de fuerza de la facción de Romero Roa en Honor Colorado POLITICA

El sábado último se cumplió en Ciudad del Este, una reunión general de adherentes del Movimiento Honor Colorado, que se autodenominan de “primera hora”, donde ratificaron el liderazgo del Diputado Ramón Romero Roa, en el marco de las elecciones internas del Partido Colorado, y reiteraron el respaldo a la reelección del Presidente de la República, Horacio Cartes.

Más de mil colorados se hicieron presentes en la plenaria, impulsada por el Diputado Ramón Romero Roa y el Cónsul en Pto. Iguazú, Magno Alvarez, y que incluyó la participación de los intendentes municipales de Hernan-darias, Rubén Rojas; Santa Rita, Landy Torres y Carlos Soria de Itakyry. Concejales municipales, presidentes de seccionales coloradas, miembros de las casas coloradas, convencionales y líderes de bases, también fueron partícipes del multitudinario encuentro.

En la oportunidad los “cartistas”, coincidieron en sus discursos, sobre la necesidad de unidad de la familia colorada, y del respaldo pleno a la reelección presidencial.

La ratificación del liderazgo político y electoral del Diputado Ramón Romero, fija el inicio de la organización y trabajo electoral del movimiento, con miras a las justas eleccionarias que se aproximan.

Del mismo modo se integró el Comando Electoral.

NO SE HABLÓ AÚN

DE CANDIDATURAS

Se mostraron sumamente satisfechos por la alta convocatoria que tuvo el evento, sin incentivos propios de este tipo actividades.

Esta facción toma la delantera en las cuestiones de labores electorales, y despierta el malestar del otro grupo que también está incluido en Honor Colo-rado, Esperanza Colorada, y que afirma que el acto no contó con el respaldo oficial del movimiento.

No se definió ni habló en la oportunidad de eventuales candidaturas.