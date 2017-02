Denuncian persecución en intendencia de Franco LOCALES

Las internas del Partido Liberal se viven con intensidad, bien antes del inicio de la campaña propiamente dicha. En Presidente Franco, el intendente municipal Roque Godoy, decidió dejar de apoyar al movimiento Cambio Radical y migró al Frente de Integración Liberal.

Esta situación genera una serie de cambios y acciones, entre ellas supuestas persecuciones políticas, en la comuna. En ese sentido, se estaría con intenciones de hacer una “limpieza” del cuadro de personal a todos quienes siguen respaldando a Portillo, así como del “llanismo” y se habría comenzado con algunos cercanos.

Se cita a Ruth Cardozo, Roberto Segovia, Jonhy Morales, Cristina Galindo, todos liberales, como primeras víctimas de la persecución. La candidata a diputada, y esposa del intendente, Roya Torres, sería quien da vía libre a las acciones, advirtiéndose que todos quienes no están de acuerdo con su candidatura y deciden no apoyarla, correrían la misma suerte que los citados.

Existe preocupación entre los funcionarios municipales liberales, ya que estarían siendo coaccionados a trabajar por la postulación de Torres, so pena de perder el trabajo, según las denuncias.