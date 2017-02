Denuncian que incondicional de Zulma Gómez es planillero en penal de mujeres POLITICA

Richard “Ricky” Benítez, operador político del equipo de Blas Llano a nivel local, seguiría siendo “planillero” en la Penitenciaría Regional de Mujeres, protegido por el grupo liberal encabezado por la senadora Zulma Gómez, conforme a denuncias hechas a la redacción del diario.

Benítez, conocido como “capanga” del llanismo en Ciudad del Este, ocupándose en este tiempo a perseguir a correligionarios que no comulgan con la postura reeleccionaria del Equipo Joven, y que se encuentran en cargos de la función pública.

Conforme a las mismas denuncias, “Ricky” goza de negros antecedentes, desde supuestos desvíos de dinero en su función cono encargado de Recursos Humanos en el penal de varones, en la época de la dirección de Nelson Maidana. También habría tenido su paso por Dinatran, no precisamente como un “buen funcionario”.

Pese a todo, sigue en la función pública, de la mano de Zulma Gómez y del concejal municipal de Ciudad del Este, Javier Bernal, de quien es secretario privado, pese a su obligatoriedad de cumplir horario como dependiente de la cárcel de mujeres.

Benítez acompaña prácticamente todos los días a Bernal en sus actividades, por lo que no con permisos e influencias políticas sigue sin dificultades cobrando como funcionario, pese a reiteradas faltas, según los datos.