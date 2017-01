Denuncian varias irregularidades dentro de Asociación de Policías del Alto Paraná LOCALES

El próximo 15 de este mes, la Asociación de Policías del Alto Paraná tendrá su asamblea para la elección de nuevas autoridades. Existen tres listas que pugnarán por la titularidad de la administración. La nucleación tiene afincadas sus instalaciones dentro del predio de la Gobernación del Alto Paraná. Ahora los principales rivales del suboficial (SR), Fermín De León Rojas actual presidente, cuestionan esta situación, pues la institución no posee un local propio pese a haber recaudado millonarias sumas en los últimos años. Hablan de varias irregularidades administrativas e incluso trascendió que la comisión directiva actual está incompleta, pues ni los miembros suplentes quisieron asumir las responsabilidades.

Hace 12 años que la asociación fue fundada. Hoy día posee una cancha sintética, un quincho social, además están administrando un policlínico, todo construido dentro del predio de la Gobernación del Alto Paraná que incluso ya le notificó que no proceda más edificar dentro de la finca.

Los uniformados socios hoy día están totalmente disgustados con la actual administración encabezado por Fermín De León Rojas, un exalcalde que vino desde la zona norte del país, huyendo de una condena por un hecho de homicidio. Fue acogido en el Alto Paraná por sus camaradas quienes confiaron en él para dirigir la asociación, pero actualmente se han formado dos listas que trabajan contra la administración.

Éstos ahora cuestionan la forma en que se administra la millonaria suma que aportan los socios. Mencionan que al inicio de la creación de la asociación se cobraba 50 mil guaraníes, pero después aumentaron a 100 mil guaraníes, hoy día cuentan con más de 1600 socios. Se ha logrado recaudar más de 4.000 millones de guaraníes, y toda la infraestructura con que cuenta la institución no condice con lo percibido.

Pese a existir una disposición de la Gobernación que prohíbe la construcción dentro del predio de la institución, Fermín De León quien busca el rekutú insiste en realizar supuestamente una millonaria inversión, está utilizando eso dentro de su campaña.

La situación actual dentro de la Asopap no es de la mejor pues según datos obtenidos, Fermín De León ha perdido el apoyo de sus incondicionales e incluso ya no puede contar con todos los integrantes de la comisión directiva, incluso algunos suplementes han decidido renunciar por el mal manejo existente. Trascendió que ahora un grupo de profesionales contables están trabajando arduamente para poder poner en orden todas las documentaciones y lógicamente “maquillar” todo el informe.

La verdadera intención de Fermín De León, según sus propios seguidores es la de candidatarse a diputado por el Alto Paraná por el Frente Guasú.