Derrumbe como “previa” del inicio del año lectivo DESTAQUE

Una parte del techo dela Escuela Augusto Roa Bastos del Área 1 de Ciudad del Este se desplomó ayer en horas de la tarde sobre tres constructores en el momento de trabajos de remodelación. Los trabajadores heridos fueron trasladados de urgencia al Pabellón de Traumas de Ciudad del Este. Los obreros pertenecen a una empresa privada contratada por la comuna esteña para realizar trabajos de refacción en el lugar.Los padres decidieron no comenzar las clases hasta que se haga una evaluación completa de la institución.

En la víspera del inicio de las actividades académicas, vino abajo una parte de la estructura de la institución, que está siendo refaccionado luego de unos 37años. Los obreros que trabajaban en el lugar sufrieron lesiones, fracturas y golpes y fueron trasladados por los bomberos voluntarios de Ciudad del Este hasta el Pabellón de Traumas. Están identificados como RamónÁlvarez Cardozo de 38 años, Darío Vázquez Ayala de 26 años y Fabio Carmona Areco de 25 años. La estructura que se desplomó se trata de un corredor de la escuela que estaba siendo cambiado. “Tenían que cambiar los puntales en el corredor de entrada, había sacado e hicieron el lugar para colocar de vuelta, levantaron con el gato y ahí cedió. Por suerte no cayó encima, es decir les agarró a la carrera”, indicó Raúl Ordoñez, vicedirector de la Escuela Augusto Roa Bastos de Área 1 derrumbada.

El mismo mencionó que los obreros se encontraban trabajando sin medidas de seguridad como cascos y otras protecciones. Afirmó que no tenían equipos y que estaban trabajando “arriero porte, así nomás…peichapeichante”. Indicó que si bien no están seguros, los responsables de la obra serían de la Empresa San Antonio, contratada por la Municipalidad de Ciudad del Este para realizar trabajos en la institución, y estaba encargada de la reparación de los sanitarios y la biblioteca, pues la Itaipú Binacional realizará una refacción completa después de terminar la obra en el Colegio Atanasio Riera.

Por su parte, Tulio Ramón Brizuela, presidente de la Asociación de Padres, manifestó que están todos de acuerdo en no iniciar las clases hasta tanto se haga una evaluación completa del lugar.

“NO IBAMOS

INTERVENIR”

La arquitecta Raquel Reinoso, jefa de obras de la Municipalidad de Ciudad del Este, quien se constituyó en el lugar, dijo que la comuna “no iba intervenir” en el corredor, atendiendo a que el compromiso era de refaccionar la Biblioteca y los sanitarios, pero que la empresa contratada intentó mejorar una parte del corredor, donde hubo el derrumbe.

La arquitecta Reinoso aseguró que la empresa encargada se comprometió en colocar todo en condiciones y limpiar el lugar para que nuevamente se habilite ese sector.

Intervención evitó una tragedia mayor

Gracias a la intervención de los obreros de la empresa contratada por la Municipalidad, que iniciaba el cambio de pilares al percatarse del peligro de derrumbe de una parte de la galería de entrada de la escuela del Área 1, se evitó una tragedia mayor. La comuna solicitó a la empresa constructora el cambio de pilares, aunque finalmente al tocar esa parte ya se vino abajo la infraestructura, lo que confirmó las sospechas que se tenían. Finalmente, esta acción terminó salvando vidas, pues evitó que el derrumbe se dé en días de clases, donde podía haber caído dicha estructura sobre los niños. La Municipalidad de Ciudad del Este, aclaró que la parte del techo de una galería de la escuela del Área 1 que se derrumbó, no corresponde a la obra terminada en dicha institución. Se trata de otro sector, donde ya se veía la estructura dañada, por lo que la empresa encargada de la obra en otro sector, por pedido de la comuna procedió a tocar ese sector para apuntalar los pilares y así tratar de evitar la caída, lo que finalmente no se pudo lograr. “Al instante que se tocó ese pilar ya colapsó y se vino abajo”, dijo la jefa de obras de la comuna, la arquitecta Reinoso. La misma recordó que dicha construcción tiene casi 40 años de antigüedad.