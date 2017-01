Descubren esquema de cirugías clandestinas en hospital de Franco DESTAQUE

En el Hospital Distrital de Presidente Franco se descubrió una sala de quirófano clandestina, de donde fue incautado un equipo Video Laparoscópico. Directivos del Ministerio de Salud Pública realizaron una denuncia en la Fiscalía de Ciudad del Este, pero la investigación se realizará en la Fiscalía Zonal de la comunidad franqueña. En el escrito de la denuncia señalan que los médicos cobraban hasta 3 millones de guaraníes por los procedimientos quirúrgicos. Durante una conferencia de prensa, afirman que en Salud Pública no se debe cobrar por las operaciones.

El asesor jurídico del Ministerio de Salud, Cristian Eugenio Benítez y un equipo de directores de la cartera sanitaria se trasladaron hasta la capital departamental ayer en horas de la mañana para realizar una denuncia formal en la Fiscalía de Ciudad del Este, donde se descubrió una sala de cirugía clandestina, que operaba con equipos que no son de la institución. La acción presentada es por el supuesto hecho punible contra el ejercicio de las funciones públicas (cobro indebido de honorarios profesionales, cohecho). Afirmaron que en el centro asistencial detectaron graves irregularidades en los procedimientos quirúrgicos, en detrimento de los enfermos de escasos recursos económicos que acuden normalmente para ser asistidos por el Estado.

El ministro de Salud, Dr. Antonio Barrios, ordenó una auditoría interna en el Hospital Distrital de Presidente Franco, tras la denuncia de cobros por las cirugías, por lo que se pudo detectar que en la sala de quirófano B, existía un equipo de laparoscopia que no pertenecía a la cartera sanitaria ni al centro asistencial.

En la denuncia afirman que desde 300 mil guaraníes hasta 3.000 millones cobraban para realizar las cirugías, de acuerdo al ofrecimiento de los pacientes que necesitaban de este servicio. La fiscal Estela Maris Rodríguez, quien al principio se alistó para investigar el hecho, manifestó que la causa fue derivada a la Fiscalía Zonal de Presidente Franco, debido a que es competencia de esta dependencia la investigación.

Inés Martínez, de la Dirección de Anticorrupción del Ministerio de Salud, en conferencia de prensa, dejó en claro que ningún hospital público dependiente de la cartera sanitaria puede cobrar para realizar cirugías, dando a entender que el procedimiento que realizaban en el lugar era solo un negocio de algunos médicos. “Todos los servicios del Ministerio de Salud son gratuito, por lo que pedimos que denuncien si son víctimas de cobros irregularidades”, indicó.

Por su parte, el auditor del Ministerio de Salud, Ramón Martínez afirmó que fue muy llamativo encontrar un equipo completo de cirugía que no estaba codificado, por lo que alertó al equipo de Asesoría Jurídica para realizar los procedimientos que corresponden para esclarecer lo que estaba ocurriendo en el centro asistencial. Dijo que ni el jefe de patrimonio ni el director médico Julio Bambrila y el director general Alfredo Meza pudieron explicar del porqué estaban esos equipos en el lugar.